Ελένη Τσολάκη: «Το να επιστρέψω στα ΣΚ και να μην αποχωρίζομαι την κόρη μου πέντε μέρες την εβδομάδα, είναι πολύ καλή συνθήκη»

«Ο ανταγωνισμός είναι πάντα θεμιτός», λέει η Ελένη Τσολάκη.

Η Ελένη Τσολάκη μίλησε στην εκπομπή Happy Day και τον Δημήτρη Σιδηρόπουλο. Η παρουσιάστρια απάντησε για την επιστροφή της στο σαββατοκύριακο με την εκπομπή «Πρωινό σαββατοκύριακο», αλλά και για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα.

«Το να επιστρέψω στα ΣΚ και να μην αποχωρίζομαι την κόρη μου πέντε μέρες την εβδομάδα, είναι πολύ καλή συνθήκη. Ο ανταγωνισμός είναι πάντα θεμιτός. Στη δουλειά που κάνουμε, τα πράγματα αλλάζουν, οι συνεργασίες αλλάζουν, οι σταθμοί αλλάζουν, οπότε είναι μέσα στο πρόγραμμα.

Δεν αισθάνομαι αντίπαλος με κανέναν. Ευχές δεν έχουμε ανταλλάξει με τον Λάμπρο, έχουμε μέρες ακόμα. Επικοινωνήσαμε σε αυτό το δυσάρεστο γεγονός για τη ζωή του, όταν έχασε τον πατέρα του, που του έστειλα τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια», είπε η Ελένη Τσολάκη.