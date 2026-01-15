Ελένη Χατζίδου: «Καταλαβαίνω ότι στη νέα εκπομπή του ΑΝΤ1, δεν θέλουν τίποτα που να συνδέεται με την Ελένη Τσολάκη»

«Ότι θυμίζει Ελένη Τσολάκη, δεν το θέλουν στην εκπομπή» ανέφερε μεταξύ άλλων η Ελένη Χατζίδου.

Για τις εξελίξεις στον ΑΝΤ1, σχετικά με το κόψιμο της Ελένης Τσολάκη και την προετοιμασία της νέας εκπομπής, μίλησαν σήμερα στο Breakfast@star η Ελένη Χατζίδου με τους συνεργάτες της.

Η Μαίρη Αργυριάδου τόνισε πως δύο συνεργάτες και προσωπικές επιλογές της Ελένης Τσολάκη απομακρύνθηκαν, με την Ελένη Χατζίδου να τονίζει πως στη νέα εκπομπή δεν θέλουν τίποτα που να θυμίζει την παρουσιάστρια.

«Χθες μάθαμε ότι έγινε μια σύσκεψη και υπήρχαν κάποιες απουσίες από τη συγκεκριμένη σύσκεψη. Υπήρχαν δύο άνθρωποι που ήταν προσωπικές επιλογές της Ελένης Τσολάκη, που δεν ήταν εκεί, απομακρύνθηκαν από την εκπομπή», είπε αρχικά η Μαίρη Αργυριάδου.

Η Ελένη Χατζίδου απάντησε: «Εσύ τι καταλαβαίνεις; Πως ότι θυμίζει Ελένη Τσολάκη, δεν το θέλουμε στην εκπομπή, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δεν θέλουν τίποτα που να συνδέεται με την Ελένη Τσολάκη».