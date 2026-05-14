Eurovision 2026: Θρίλερ με τη συμμετοχή της Σουηδίας – Η Felicia έχασε τη φωνή της λίγο πριν τον τελικό

Συναγερμός έχει σημάνει τις τελευταίες ώρες στη Eurovision, καθώς η Felicia, η τραγουδίστρια που εκπροσωπεί φέτος τη Σουηδία με το τραγούδι «My System» και διαγωνίστηκε στον Α’ ημιτελικό, λίγο πριν από τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου (16.05.2026) έχασε τη φωνή της.

Η σουηδική αποστολή έκανε γνωστό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ταλαντούχα καλλιτέχνιδα, η οποία θεωρείται και ένα από τα μεγάλα φαβορί για τον τελικό της Eurovision. Η Felicia που εκπροσωπεί τη Σουηδία δυστυχώς αντιμετωπίζει σοβαρά φωνητική προβλήματα, λόγω της εξάντλησης. Έτσι, οι γιατροί της επέβαλαν αυστηρή φωνητική ανάπαυση.

Η ομάδα της μίλησε για το ζήτημα στη σουηδική εφημερίδα Aftonbladet, υπογραμμίζοντας ότι το πρόβλημα οφείλεται στην έντονη ένταση των τελευταίων ημερών:

«Η Felicia ξύπνησε με μια φωνή που μόλις και μετά βίας αναγνωρίζεται. Το Τυρκουάζ Χαλί, το τραγούδι, οι πολλές μέρες στην ξηρή ατμόσφαιρα της αρένας, οι ζητωκραυγές και οι συνεχείς συζητήσεις έχουν επηρεάσει αρνητικά. Ευτυχώς, δεν είναι άρρωστη με κανέναν τρόπο, αλλά της έχει συστηθεί πλήρης απαγόρευση ομιλίας», ήταν η δήλωση της σουηδικής αποστολής στη Eurovision.

«Το να μιλάω είναι το χειρότερο κομμάτι, και είναι καταστροφή για μένα γιατί μισώ τη σιωπή! Αλλά πρέπει απλώς να ακολουθήσω τις συμβουλές που μου έχουν δοθεί – να μείνω σιωπηλή, να ξεκουραστώ και να πιω νερό. Είμαι τόσο ενθουσιασμένη για τον τελικό. Τότε είναι που και η φωνή μου και τα γυαλιά μου πρέπει να αντέξουν», σχολίασε η ίδια η τραγουδίστρια

Μάλιστα, λόγω των φωνητικών προβλημάτων, η σουηδική αποστολή ακύρωσε όλες τις προγραμματισμένες συνεντεύξεις της καλλιτέχνιδας για σήμερα. Αυτή η κίνηση στοχεύει στην προστασία της φωνής της ενόψει των κρίσιμων προβών της Παρασκευής και του μεγάλου τελικού το Σάββατο το βράδυ.

Σημειώνεται ότι η Σουηδία από τη 10η θέσεις στις προβλέψεις για τον τελικό έπεσε στην 13η.