Συμβαίνει τώρα:
Media

Έλλη Κοκκίνου: Το ότι έχω βρεθεί πολλές φορές σε πλατό ως καλεσμένη, δεν είναι το ίδιο με την παρουσίαση

«Χάρηκα πάρα πολύ με το αποτέλεσμα, γιατί αυτό που πίστεψα, βγήκε αληθινό» λέει η Έλλη Κοκκίνου
Έλλη Κοκκίνου
H Έλλη Κοκκίνου / NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

«Η παρουσίαση είναι ένα πολύ καινούργιο και άγνωστο μονοπάτι για μένα», λέει η Έλλη Κοκκίνου.

Η Έλλη Κοκκίνου έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» και τον Αρτ. Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε για το νέο άγνωστο μονοπάτι που θα διανύει, αυτό της παρουσίασης του “Don’t forget the lyrics”.

«Είμαι και… παρουσιάστρια πια! Παρουσιάζω ένα μουσικό παιχνίδι του ΑΝΤ1. Χάρηκα πάρα πολύ με το αποτέλεσμα, γιατί αυτό που πίστεψα, βγήκε αληθινό. Είχα ένα προαίσθημα στο δοκιμαστικό ότι όλα θα πάνε καλά. Άγχος έχω πάντα και όταν βγαίνω στην πίστα να τραγουδήσω, αλλά και τώρα στην παρουσίαση», είπε αρχικά η Έλλη Κοκκίνου.

Η Έλλη Κοκκίνου είπε στη συνέχεια: «Η παρουσίαση είναι ένα πολύ καινούργιο και άγνωστο μονοπάτι για μένα. Το ότι έχω βρεθεί πολλές φορές σε πλατό ως καλεσμένη, δεν είναι το ίδιο με την παρουσίαση ενός προγράμματος. Στο παιχνίδι θα με δείτε με τον πιο χαβαλέ εαυτό μου, που δεν έχω παρουσιάσει στον κόσμο».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Media: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo