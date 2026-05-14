Eurovision 2026: O Akylas νιαουρίζει και το κοινό ενθουσιάζεται – Το βίντεο που έγινε viral

Ό,τι και αν κάνει ενθουσιάζει τα πλήθη των Eurofans
Μία συνέντευξη έδωσε ο Αkylas στη Βιέννη, λίγες ημέρες πριν από τον μεγάλο τελικό της φετινής Εurovision και έκανε το κοινό να… παραληρεί όταν άρχισε τα… νιαουρίσματα. 

Ο νεαρός καλλιτέχνης μίλησε στο blog Wiwibloggs, που ασχολείται με τα θέματα της Eurovision και εκτός αναφέρθηκε στις δυσκολίες που πέρασε στο παρελθόν. Παράλληλα, προσπάθησε να ελαφρύνει το κλίμα και άρχισε να κάνει παιχνίδια με το κοινό. Ο Akylas έχει φοβερή διάδραση με το κοινό.

Μάλιστα, δεν νιαούρισε μόνο εκείνος αλλά ζήτησε και από τους θαυμαστές του να κάνουν το ίδιο, ενώ τους ζήτησε να φωνάξουν και «Ferto».

«Εγώ γεννήθηκα σε μια μικρή πόλη στην Ελλάδα ως ένα queer αγόρι με πολύ bullying. Και δεν είχα χρήματα, ούτε διασυνδέσεις. Καμία διασύνδεση. Τόσοι πολλοί άνθρωποι μου έλεγαν ότι έπρεπε να σταματήσω να το κάνω αυτό και ότι έπρεπε να αλλάξω καριέρα και ότι σπαταλάω τον χρόνο μου. Αλλά ποτέ δεν τους άκουσα. Και ποτέ δεν σταμάτησα. Και αυτό πρέπει να κάνετε όλοι σας», δήλωσε στην ίδια συνέντευξη ο Akylas.

