Έλλη Στάη: Πρέπει να αισθανθείς ότι είσαι επιτιθέμενος από τη στιγμή που δεν σε αφήνουν να προχωρήσεις με τον τρόπο που θέλεις

Για τα έμφυλα ζητήματα και την δική της εμπειρία κακοποίησης στον εργασιακό χώρο μίλησε, μεταξύ άλλων, η Έλλη Στάη στη συνέντευξη που έδωσε στην Ελιάνα Χρυσικοπούλου και στο νέο τεύχος για το Marie Claire, απόσπασμα της οποίας προβλήθηκε στην εκπομπή “Καλύτερα δε γίνεται” του Alpha.

“Αν βάλουμε τον εαυτό μας στη θέση του θύματος, καήκαμε. Ό,τι και να έχουμε υποστεί, όσες δυσκολίες και να έχουμε βρει μπροστά μας, βάσει του φύλου, εάν αισθανθείς ότι είσαι θύμα… κάηκες” επισήμανε, αρχικά, η έμπειρη δημοσιογράφος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Το ανάποδο. Πρέπει να αισθανθείς ότι είσαι επιτιθέμενος, από τη στιγμή που δεν σε αφήνουν να προχωρήσεις με τον τρόπο που θέλεις. Νομίζω ότι αυτό ήταν που εγώ είχα από χαρακτήρα, από μικρό παιδί, που ήμουν ένα είδος τσαούσας. Αυτό με βοήθησε να ξεπεράσω καταστάσεις δύσκολες πάνω σ’ αυτά τα θέματα”.

“Έχω μιλήσει γι’ αυτές ανοιχτά, όσα έχω υποστεί και δεν είμαι άλλωστε η μόνη. Μεταξύ μας, είμαστε μια μικρή χώρα, γνωριζόμαστε κιόλας. Απλά βρέθηκε κάποια στιγμή, ήρθε ο χρόνος, που αυτά άρχισαν να συζητιούνται πιο ανοιχτά και πιο ελεύθερα.

Τουλάχιστον, αν μένει κάτι, οι επόμενες γενιές δεν θα έχουν αυτό το ταμπού γιατί νομίζω πως θέμα ντροπής ήταν να πει κάποιος ότι συμβαίνει αυτό” συμπλήρωσε η Έλλη Στάη στη νέα της συνέντευξη.