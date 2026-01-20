Έλλη Τρίγγου: Θέλω να δουλεύω με ανθρώπους που μπορούν να με εμπνεύσουν, να γουστάρουμε

Η Έλλη Τρίγγου παραχώρησε συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, στην εκπομπή «The 2night Show» που μεταδόθηκε το βράδυ της Δευτέρας (19-01-2026) και μίλησε για την επαγγελματική πορεία και τους στόχους της. Όπως ανέφερε η ηθοποιός, έκανε δουλειά και «συμφιλιώθηκε» με τον εαυτό της. Μίλησε για τη «συνταγή» που ακολουθεί και εμφανίστηκε απόλυτα ικανοποιημένη από τις επιλογές της.

Η Έλλη Τρίγγου βρίσκεται σε μια νέα φάση της καριέρας της. Όπως ανέφερε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, φροντίζει να απολαμβάνει τόσο τις ώρες στην εργασία της, όσο και τις στιγμές χαλάρωσης σε ταξίδια που επιλέγει να κάνει. Ένα από αυτά, όπως είπε στην εκπομπή «The 2night Show», ήταν στην Ισλανδία, όταν γνώρισε έναν άλλο κόσμο.

«Είμαι πιο ήρεμη. Συμφιλιώνομαι με τον εαυτό μου. Έφτυσα αίμα και έκανα δουλειά με τον εαυτό μου. Και συνεχίζεται, και πάει καλά. Ευχαριστώ την παλιά Έλλη, γιατί με έφερε μέχρι εδώ που είμαι και σήμερα τα λέμε. Αλλά δε χρειάζεται να έχει τόσο πολύ αγωνία και να νιώθει συνεχώς έναν κίνδυνο, μια απειλή και κάτι να προστατευθεί» δήλωσε αρχικά η Έλλη Τρίγγου στην εκπομπή «The 2night Show».

Στο ίδιο πλαίσιο η ηθοποιός τόνισε ότι «Βοηθάει η ψυχοθεραπεία κι η στήριξη των ανθρώπων σου. Κατάλαβα ότι η πολλή δουλειά κάτι εξυπηρετεί, κάτι κρύβω καλά. Σκεφτόμουν “από που πάω να γλιτώσω;” Όταν το συνειδητοποίησα, ηρέμησα και ξεκουράστηκα για αρκετό καιρό».

Στη συνέχεια η Έλλη Τρίγγου ανέφερε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου πως «Πήγα ένα φανταστικό ταξίδι στην Ισλανδία και είδα το Βόρειο Σέλας. Ήταν ένα ταξίδι ζωής. Μόνο φύση έχει και εσύ κάθεσαι σαν χαζός και την κοιτάς. Νιώθεις το μέγεθός σου που είναι μικρό και με δέος κοιτάς τη φύση.

Όχι απλά αξίζει, είναι το καλύτερο δώρο που μπορείς να κάνεις στη ζωή σου. Έκανα μπάνιο και σε ζεστά νερά και στον ωκεανό. Αυτά με βοήθησαν στην ισορροπία. Οι αντιθέσεις είναι η μαγεία. Όταν μπήκα στον ωκεανό νόμιζα ότι θα πεθάνω αλλά μετά, όταν μπήκα στο ζεστό νερό, είχε τετραπλάσια χαρά. Πήγα ντουετάκι, με ένα βαν».

Στη συνέχεια, η Έλλη Τρίγγου δήλωσε ότι «Επαγγελματικά ήταν όλα ωραία το 2025. Έκανα κωμωδία, η χαρά μου. Όταν μου πρότειναν να παίξω στα “Φαντάσματα” ούρλιαξα από τη χαρά μου, ήθελα πολύ να κάνω κωμωδία. Επικοινώνησε μαζί μου ο κύριος Παπαπέτρου και μου είπε “Έχω γράψει κάτι και σε σκέφτομαι”. Αυτό από μόνο του δεν μπορείς να μην το λάβεις υπόψιν σου. Είναι σπουδαίος. Μετά μου έδωσε να διαβάσω και ήταν απολαυστικό, ξεκαρδιστικό, φρέσκο, υπέροχο».

Προσέθεσε, μάλιστα, πως «Μετά μου είπε την ομάδα που σκέφτεται και τελείωσε. Είπα: “Πάμε Έλλη να χαρούμε, αφού αυτό θέλει η ψυχή σου. Πήγαινε και κάνε το”. Ήταν τέλεια, το ευχαριστήθηκα με όλο μου το είναι. Με τον Ορφέα (Αυγουστίδη) και με όλα τα φαντάσματα που ήταν όλοι ένας κι ένας. Υπέροχη ομάδα. Έχω αυτή τη δουλειά στην καρδιά μου. Αν όλα πάνε καλά τα νέα γυρίσματα θα ξεκινήσουν τον Μάρτη».

«Θέλω να δουλεύω με ανθρώπους που μπορούν να με εμπνεύσουν, να γουστάρουμε. Να δουλεύουμε όμορφα και οι ρόλοι ας είναι. Νομίζω ότι κάπως έρχονται και σε βρίσκουν πράγμα, αναλόγως με τη στιγμή σου, με έναν πολύ ωραίο και ιδιαίτερο τρόπο. Όσοι ρόλοι με έχουν βρει ταίριαζαν με την κατάστασή μου και όσοι έρχονται, ταιριάζουν και προχωράμε. Έχει πλάκα» υπογράμμισε η Έλλη Τρίγγου για τα επαγγελματικά της.