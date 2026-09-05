Συμβαίνει τώρα:
Media

Επέστρεψαν οι «Εξελίξεις τώρα»: «Προσπαθήσουμε να διώξουμε και το άγχος της πρεμιέρας», είπε η Αναστασία Γιάμαλη

Όσα ειπώθηκαν στην πρεμιέρα της εκπομπής στο Mega
Αναστασία Γιάμαλη
Η Αναστασία Γιάμαλη
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η ενημερωτική εκπομπή «Εξελίξεις τώρα» επέστρεψε στο ΜEGA το Σάββατο (05.09.2026) και η Αναστασία Γιάμαλη υποδέχτηκε το τηλεοπτικό κοινό, στο οποίο θα κρατά συντροφιά και φέτος κάθε Σαββατοκύριακο.

Η γνωστή δημοσιογράφος στην έναρξη της εκπομπής παραδέχτηκε μάλιστα ότι έχει το άγχος της πρεμιέρας. Η Αναστασία Γιάμαλη ευχήθηκε ακόμα καλό αποκαλόκαιρο τους τηλεθεατές της και καλή δύναμη.

Στην έναρξη της εκπομπή προβλήθηκε ένα βίντεο με τις σημαντικότερες στιγμές των τελευταίων μηνών και αμέσως μετά η Αναστασία Γιάμαλη πήρε τον λόγο.

«Αυτά συνέβησαν όσο λείπαμε. Οι “Εξελίξεις τώρα” όμως επέστρεψαν και δεσμευόμαστε να σας κρατάμε ενήμερες και ενήμερους για όλα όσα έχει σημασία να γνωρίζετε. Χαίρομαι πολύ που ξαναβρισκόμαστε κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σας. Θα πω καλό αποκαλόκαιρο και καλή σας και καλή μας δύναμη.

Οι εξελίξεις είναι εδώ.

Ο Σεπτέμβριος άλλωστε είναι μήνας ανασύνταξης και αναδιάταξης δυνάμεων και εμείς έχουμε να πούμε πολλά και σήμερα και τελευταίες εξελίξεις και να προσπαθήσουμε να διώξουμε και το άγχος της πρεμιέρας», είπε στο ξεκίνημα της εκπομπής της η Αναστασία Γιάμαλη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
176
156
123
85
77
Media: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo