Επέστρεψαν οι «Εξελίξεις τώρα»: «Προσπαθήσουμε να διώξουμε και το άγχος της πρεμιέρας», είπε η Αναστασία Γιάμαλη

Η ενημερωτική εκπομπή «Εξελίξεις τώρα» επέστρεψε στο ΜEGA το Σάββατο (05.09.2026) και η Αναστασία Γιάμαλη υποδέχτηκε το τηλεοπτικό κοινό, στο οποίο θα κρατά συντροφιά και φέτος κάθε Σαββατοκύριακο.

Η γνωστή δημοσιογράφος στην έναρξη της εκπομπής παραδέχτηκε μάλιστα ότι έχει το άγχος της πρεμιέρας. Η Αναστασία Γιάμαλη ευχήθηκε ακόμα καλό αποκαλόκαιρο τους τηλεθεατές της και καλή δύναμη.

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Στην έναρξη της εκπομπή προβλήθηκε ένα βίντεο με τις σημαντικότερες στιγμές των τελευταίων μηνών και αμέσως μετά η Αναστασία Γιάμαλη πήρε τον λόγο.

«Αυτά συνέβησαν όσο λείπαμε. Οι “Εξελίξεις τώρα” όμως επέστρεψαν και δεσμευόμαστε να σας κρατάμε ενήμερες και ενήμερους για όλα όσα έχει σημασία να γνωρίζετε. Χαίρομαι πολύ που ξαναβρισκόμαστε κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σας. Θα πω καλό αποκαλόκαιρο και καλή σας και καλή μας δύναμη.

Οι εξελίξεις είναι εδώ.

Ο Σεπτέμβριος άλλωστε είναι μήνας ανασύνταξης και αναδιάταξης δυνάμεων και εμείς έχουμε να πούμε πολλά και σήμερα και τελευταίες εξελίξεις και να προσπαθήσουμε να διώξουμε και το άγχος της πρεμιέρας», είπε στο ξεκίνημα της εκπομπής της η Αναστασία Γιάμαλη.