Ο Ευτύχης Μπλέτσας επιστρέφει με το «Happy Traveller» στον ΣΚΑΪ για 12η σεζόν

Το «Happy Traveller», με τον Ευτύχη Μπλέτσα, επιστρέφει στον ΣΚΑΪ με νέα επεισόδια και μια σεζόν γεμάτη υπέροχα ταξίδια, δυνατές εμπειρίες και ανεπανάληπτους προορισμούς!

Έπειτα από 11 χρόνια, περισσότερα από 440 επεισόδια και ταξίδια σε πάνω από 115 χώρες του πλανήτη, ο Ευτύχης Μπλέτσας και η Ηλέκτρα Αστέρη, μέσω του ««Happy Traveller», μένουν πάντα πιστοί στον στόχο τους. Να ταξιδέψουν τους τηλεθεατές του ΣΚΑΪ σε κάθε άκρη της Ελλάδας και του κόσμου και να μοιραστούν μαζί τους εμπειρίες και μέρη που θα τους μείνουν αξέχαστα. Φέτος, τη 12η σεζόν συνεχίζουν ακόμα πιο δυνατά.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση του σταθμού, ο Ευτύχης Μπλέτσας και η Ηλέκτρα Αστέρη, θα ταξιδέψουν στην άγρια ομορφιά της Αλάσκας και μέσα από ένα μεγάλο οδοιπορικό θα ανακαλύψουν την Τυνησία. Δεν αφήνουν όμως παραπονεμένη και την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αφού φτάνουν μέχρι το Σιάτλ και το Όρεγκον. Και φυσικά βάζουν πλώρη για ένα από τα μεγαλύτερα ταξίδια της νέας σεζόν, την Ανταρκτική.

Και συνεχίζουν ακόμη πιο μακριά: Χονγκ Κονγκ, Μαλαισία, Τζακάρτα, Γιογκιακάρτα, Μπρουνέι, Εδιμβούργο και ένα μεγάλο οδοιπορικό στο Αφγανιστάν. Δεν παραλείπουν όμως και την αγαπημένη τους χώρα, την Ελλάδα. Σάμος, Λειψοί, Σκιάθος, Ψαρά και Οινούσσες είναι μερικοί μόνο από τους φετινούς ελληνικούς προορισμούς, ενώ φτάνουν και στη Νότια Ιταλία και τα ελληνόφωνα χωριά της Γκρέτσια Σαλεντίνα.

Για 12η σεζόν, το Happy Traveller έρχεται στον ΣΚΑΪ με νέους προορισμούς, νέες εμπειρίες, αλλά την ίδια αγάπη για το ταξίδι.