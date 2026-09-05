Πρεμιέρα για το «Weekend Live»: «Επιστρέψαμε ανανεωμένοι», δήλωσε ο Δημήτρης Πανόπουλος

Ο Δημήτρης Πανόπουλος και η Μάρτζυ Λαζάρου επέστρεψαν στον ΣΚΑΪ με την εκπομπή «Weekend Live» για 2η συνεχόμενη σεζόν.

«Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στη δεύτερη σεζόν του “Weekend Live”», είπε στην έναρξη της εκπομπής ο Δημήτρης Πανόπουλος και αμέσως μετά τον λόγο πήρε η Μάρτζυ Λαζάρου.

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«Καλό μεσημέρι σε όλους. Να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που ξανασυναντιόμαστε. Έτσι γιατί τα Σαββατοκύριακα παίρνουν άλλο νόημα πια, έχουνε μάλλον άλλο νόημα. Εμείς θα είμαστε εδώ μαζί σας και φέτος να σας κρατάμε συντροφιά και να κάνουμε αυτό που αγαπάμε Δημήτρη μου εδώ», ανέφερε με τη σειρά της η Μάρτζυ Λαζάρου.

«Επιστρέψαμε και επιστρέψαμε ανανεωμένοι. Φυσικά θα παρακολουθούμε την επικαιρότητα, όμως έχουμε προσθέσει νέες στήλες και νέες ενότητες στην εκπομπή. Θα έχουμε πολύ ρεπορτάζ, θα φωτίσουμε πτυχές θεμάτων που σίγουρα θα σας ενδιαφέρουν και θα τις δείτε και θα σχολιάσουμε την επικαιρότητα με το δικό μας τρόπο. Όλα αυτά μέχρι τις 16:30, οπότε μείνετε μαζί μας», πρόσθεσε ο δημοσιογράφος

«Έχεις ξεκουραστεί, είσαι εντάξει;», ρώτησε αμέσως μετά την τηλεοπτική του παρτενέρ.

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«Τώρα με προκαλείς να το απαντήσω αν έχω ξεκουραστεί; Όχι βέβαια. Ήμουν εδώ Δημήτρη μου, οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Ότι μου χρωστάς», απάντησε η Μάρτζυ Λαζάρου.

«Μάρτζυ τι σου χρωστάω;», τη ρώτησε ο Δημήτρης Πανόπουλος για να πάρει την απάντηση: «Μου χρωστάς έναν Αύγουστο».

«Είμαι έτοιμος να σου χαρίσω μια ολόκληρη σεζόν. Αλλά αυτή ήταν μια τέλεια πάσα για να πάμε να δούμε τα θέματα», αποκρίθηκε ο Δημήτρης Πανόπουλος και πέρασαν στα θέμα της εκπομπής.