Επιστρέφουν Δημήτρης Πανόπουλος και Μάρτζυ Λαζάρου – Πότε κάνει πρεμιέρα το Weekend Live

Ο Δημήτρης Πανόπουλος και η Μάρτζυ Λαζάρου επιστρέφουν δυναμικά το Σάββατο (05.09.2026) και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 14.30, με το «Weekend Live» για δεύτερη σεζόν.

Ο Δημήτρης Πανόπουλος και η Μάρτζυ Λαζάρου , με χιούμορ και άποψη, παρουσιάζουν στην infotainment εκπομπή του ΣΚΑΪ όλα όσα μας αφορούν.

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Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΚΑΪ, το «Weekend Live» διατηρεί τον γρήγορο ρυθμό του και ταυτόχρονα εξελίσσεται: με πλούσιο ελεύθερο και κοινωνικό ρεπορτάζ για τα ζητήματα της καθημερινότητας, συνεχείς ζωντανές συνδέσεις με την ελληνική περιφέρεια, αλλά και διεισδυτική ματιά στις σημαντικότερες εξελίξεις γύρω από τα διεθνή θέματα.

Ακόμη, ενδιαφέροντες άνθρωποι θα μοιράζονται στην κάμερα της εκπομπής ξεχωριστές ιστορίες από τη ζωή τους.

Η πιο σύγχρονη εκδοχή του infotainment έρχεται ζωντανά στις οθόνες μας από δύο έμπειρους δημοσιογράφους που έχουν πολλά να πουν… κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 14.30, στον ΣΚΑΪ.