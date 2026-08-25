Ξεσπά ο Νίκος Στραβελάκης για τα σχόλια για τον Αντώνη Πανούτσο: «Ντρέπομαι με αυτά που διαβάζω, σταματήστε»

Στην κατάσταση της υγείας του Αντώνη Πανούτσου που εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, αφού προσβλήθηκε από τον ιο του Δυτικού Νείλου, θέλησε να αναφερθεί ο Νίκος Στραβελάκης στην σημερινή εκπομπή του στο OPEN.

Με έντονο ύφος, ο παρουσιαστής, Νίκος Στραβελάκης τόνισε πως ντρέπεται πολύ για αυτά που γράφονται και διαβάζει για τον συνάδελφο του, Αντώνη Πανούτσο ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.

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«Πρέπει να σου πω ότι δίνει σκληρή μάχη στην εντατική του Ευαγγελισμού ένας άνθρωπος που αγαπώ πολύ και συνεργάστηκα μαζί του στο MEGA, ο Αντώνης Πανούτσος, μολύνθηκε από τον ιό, διασωληνωμένος στη ΜΕΘ εδώ και πολύ καιρό.

Μακάρι να κερδίσει τη μάχη. Τον αγαπώ πάρα πολύ τον Αντώνη, είναι εξαιρετικό παιδί, εξαιρετικός συνάδελφος και ντρέπομαι με αυτά που διαβάζω. Σταματήστε. Και καλά έκανες Αντώνη Καρπετόπουλε και το επεσήμανες. Μπράβο», ανέφερε ο παρουσιαστής

Υπενθυμίζεται πως, ο Αντώνης Πανούτσος συνεχίζει και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

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Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 78χρονος δημοσιογράφος νοσηλεύεται εδώ και περίπου ένα μήνα στη ΜΕΘ, όπου βρίσκεται διασωληνωμένος, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή.

Σημειώνεται πως, η αρχική κλινική εικόνα δημιούργησε την υποψία εγκεφαλίτιδας, ενώ οι εργαστηριακές εξετάσεις που ακολούθησαν έδειξαν ότι είχε προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου.