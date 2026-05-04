Σία Κοσιώνη και ΣΚΑΪ παίρνουν οριστικά «διαζύγιο» – Το παρασκήνιο και ο νέος ρόλος της Λένας Φλυτζάνη

Οριστικό πλέον θεωρείται το τέλος της συνεργασίας μεταξύ της Σίας Κοσιώνη και του ΣΚΑΙ καθώς μάλιστα στο κανάλι του Φαλήρου προετοιμάζονται για την επόμενη ημέρα, όταν η δημοσιογράφος δεν θα είναι πλέον στο δυναμικό του σταθμού, αλλά και στην παρουσίαση του καθημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του σταθμού.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες μου ο διευθύνων σύμβουλος του ΣΚΑΪ Γρηγόρης Δημητριάδης ενημέρωσε τη Σία Κοσιώνη πως ο σταθμός δεν προτίθεται να ανανεώσει τη συνεργασία μαζί της μετά τη λήξη του συμβολαίου της, στα τέλη Ιουνίου.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες έγκυρες πληροφορίες μου το ανώτατο στέλεχος του σταθμού ενημέρωσε τη δημοσιογράφο πως η απόφαση της ιδιοκτησίας του ΣΚΑΪ είναι οριστική. Ενώ μάλιστα η δημοσιογράφος φαίνεται πως ζήτησε ραντεβού με τον ιδιοκτήτη Γιάννη Αλαφούζο λέγεται πως η απάντηση ήταν αρνητική λόγω του βεβαρημένου προγράμματος του επιχειρηματία σε Ελλάδα και εξωτερικό, απάντηση που αποτυπώνει παράλληλα πως η απόφαση της ιδιοκτησίας για το «διαζύγιο» είναι οριστική. Αξίζει δε να σημειώσω πως για τυπικούς και… νομικούς όρους, η ενημέρωση για τη μη ανανέωση του συμβολαίου πρέπει να γίνει και γραπτώς έως το τέλος Μαΐου, γεγονός που δεσμεύει τις δύο πλευρές για συνεργασία τουλάχιστον έως το τέλος του τρέχοντος μήνα.

Άλλωστε ο μηχανισμός του ΣΚΑΪ δουλεύει ήδη για την «επόμενη ημέρα» με σκοπό την ανανέωση και ανακατάταξη του ειδησεογραφικού του τομέα και μάλιστα σε μια σεζόν – όπως θα είναι η επόμενη – με έντονη πολιτική επικαιρότητα.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες έγκυρες πληροφορίες μου το πρόσωπο που προγραμματίζεται να αναλάβει την παρουσίαση του καθημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του σταθμού είναι η Λένα Φλυτζάνη, η δημοσιογράφος που προς το παρόν παρουσιάζει με επιτυχία το καθημερινό μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Η δημοσιογράφος βρίσκεται σε συνεχείς επαφές με τους ανώτατους αξιωματούχους του σταθμού και όπως όλα δείχνουν οδηγείται στο «τιμόνι» του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ, θέση που κατείχε τα τελευταία είκοσι περίπου χρόνια η Σία Κοσιώνη.

Με τις έως τώρα λοιπόν αποφάσεις η Λένα Φλυτζάνη είναι το πρόσωπο που θα στηρίξει και θα επενδύσει ο ΣΚΑΪ για να γίνει η οικοδέσποινα στο καθημερινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ. Οπότε σε περίπτωση που δεν υπάρξει κάποια ανατροπή… κάτι που βέβαια είναι συνηθισμένο στο τηλεοπτικό τοπίο… τότε η Λένα Φλυτζάνη θα χριστεί κι επίσημα η νέα «σιδηρά κυρία» της ενημέρωσης του σταθμού.