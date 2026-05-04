Ιωάννα Μαλέσκου: «Τελειώνει το συμβόλαιό μου στο τέλος της σεζόν, αυτό είναι γεγονός»

Δηλώσεις στην εκπομπή «Buongiorno» και τη Βασιλική Μπασιούρη παραχώρησε η Ιωάννα Μαλέσκου, η οποία κλήθηκε να απαντήσει για το τηλεοπτικό της μέλλον, αλλά και για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα.

«Έχουμε δρόμο ακόμα για το τέλος της σεζόν. Μπορεί να λέμε ότι, πρώτα ο Θεός, τελειώνουμε αρχές Ιουλίου, αλλά έχουμε δρόμο ακόμα», είπε αρχικά η Ιωάννα Μαλέσκου.

Η Ιωάννα Μαλέσκου πρόσθεσε στη συνέχεια: «Καλά κυλάει όμως δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν στην ελληνική τηλεόραση. Πάει καλά το μεταξύ μας και το εντός, που αυτό έχει σημασία. Είμαι οκ με αυτό που βγαίνει προς τα έξω, αυτό όμως που πάντα λέω στον εαυτό μου, είναι ότι πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.

Δε μπορώ να αποκαλύψω αν έχουν γίνει συζητήσεις για του χρόνου. Αυτό που μπορώ να πω, είναι ότι έχω άριστες σχέσεις με το κανάλι. Τελειώνει το συμβόλαιό μου στο τέλος της σεζόν, αυτό είναι γεγονός. Από εκεί και πέρα, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά, προτεραιότητα όμως έχει ο σταθμός στον οποίο βρίσκομαι».

Σε ερώτηση για όσα ακούγονται ανά διαστήματα για την ίδια, αλλά και για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, η Ιωάννα Μαλέσκου απάντησε: «Δεν έχω να πω κάτι σε αυτή τη φάση. Ξέρω τη δική μου αλήθεια. Ξέρω ότι τα πράγματα είναι οκ, και προχωράω. Είμαι σε έναν δρόμο που δε βλέπω δεξιά και αριστερά τι συμβαίνει… Έχω έναν στόχο… Βαδίζω προς το φως».

«Χαίρομαι όταν ακούω αλήθειες από όποιο στόμα και αν είναι. Αντιλαμβάνομαι με ποιούς θέλω να είμαι, με ποιούς ταιριάζω και με ποιούς θέλω να είμαι απομακρυσμένη» είπε καταληκτικά η Ιωάννα Μαλέσκου.