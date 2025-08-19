Έρχεται νέα σειρά του Στίβεν Νάιτ στο Netflix με θέμα την αυτοκρατορία της οικογένειας Γκίνες

Η νέα δραματική σειρά «House Of Guinness» του Στίβεν Νάιτ, δημιουργού του «Peaky Blinders» θα κάνει πρεμιέρα τον τον επόμενο μήνα, όπως ανακοινώθηκε από το Netflix, το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες εικόνες με τους πρωταγωνιστές.

Η επερχόμενη σειρά του Netflix, η οποία ανακοινώθηκε πέρυσι, διαδραματίζεται στον 19ο αιώνα και ακολουθεί την οικογένεια ζυθοποιών μετά τον θάνατο του πατριάρχη Μπέντζαμιν Γκίνες.

Ειδικότερα εξερευνά την «εκτεταμένη επίδραση της κληρονομιάς του στη ζωή των τεσσάρων ενήλικων παιδιών του» Άρθουρ, Έντουαρντ, Άννα και Μπεν».

Τους κεντρικούς χαρακτήρες υποδύονται οι Άντονι Μπόιλ, Λούις Πάρτριτζ, Τζέιμς Νόρτον, Τζακ Γκλίσον, Φίον Ο ‘ Σι, Νίαμ ΜακΚόρμακ.

Η σειρά οκτώ επεισοδίων θα κάνει πρεμιέρα στις 25 Σεπτεμβρίου με τις πρώτες φωτογραφίες και μια αφίσα να δημοσιεύονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε δηλώσεις για τη σειρά στο Tudum ο Στίβεν Νάιτ ανέφερε: «Είναι η εξαιρετική ιστορία μιας οικογένειας που τυχαίνει να είναι οι κληρονόμοι της μεγαλύτερης ζυθοποιίας στον κόσμο».

«Είναι νέοι και τους έχει ανατεθεί το καθήκον να αναλάβουν αυτό το απίστευτα επιτυχημένο brand. Η πρώτη προτεραιότητα είναι: “Μην τα κάνετε θάλασσα”. Και η δεύτερη προτεραιότητα είναι: “Να κάνουμε την Guinness ακόμα μεγαλύτερη”» σημείωσε.