Ετεοκλής Παύλου: «Είμαι τόσο πορωμένος και προσηλωμένος με την εκπομπή που σκέφτομαι μόνο το “Breakfast@Star”»

Για τον σκληρό ανταγωνισμό στην πρωινή ζώνη, όσον αφορά τα νούμερα τηλεθέασης, καθώς και για τη διάρκεια του τηλεοπτικού τους ταξιδιού μίλησαν η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου στην κάμερα της εκπομπής «Το ‘χουμε» και τον δημοσιογράφο Χάρη Λεμπιδάκη στον ΣΚΑΪ.

«Δεν ξέραμε ότι αυτό το ταξίδι θα έχει διάρκεια, ποιος το ξέρει; Σίγουρα το θέλαμε πολύ, παλέψαμε γι’ αυτό, το προσπαθήσαμε, προσπαθήσαμε να έχουμε τα αυτιά μας ανοιχτά και τις κεραίες μας για να μπορούμε να κάνουμε αυτό για το οποίο μας έχουν επιλέξει όσο καλύτερα γίνεται. Σίγουρα το ελπίζαμε και το θέλαμε», παραδέχθηκε, αρχικά η Ελένη Χατζίδου για την εκπομπή που παρουσιάζει με τον Ετεοκλή Παύλου.

«Εγώ είμαι τόσο πορωμένος και προσηλωμένος με την εκπομπή που πραγματικά σκέφτομαι μόνο το “Breakfast@Star”. Νομίζω ότι μόνο έτσι μπορείς να δώσεις και το 100% σου», είπε με τη σειρά του ο σύζυγός της και συμπαρουσιαστής της εκπομπής.

«Δεν έχει τι περιμένεις και τι όχι. Κάθε εκπομπή κάνει την προσπάθεια της. Βλέπεις το κοινό ότι θέλει να δει κάτι, το απολαμβάνει εκείνη τη στιγμή και το βλέπει. Τώρα, εμείς κάνουμε τη δική μας ανάλυση για τη δική μας εκπομπή. Βλέπουμε δηλαδή το πως ξεκινήσαμε, αν υπάρχει άνοδος, τι έχει γίνει, αν υπάρχει σταθερότητα. Όλα αυτά τα βλέπουμε, χαιρόμαστε με τα δικά μας συν και μελετάμε αυτά», είπε ο Ετεοκλής Παύλου σχετικά με την τηλεθέαση στο ξεκίνημα της φετινής τηλεοπτικής σεζόν.