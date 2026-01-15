Media

Ετεοκλής Παύλου για Ελεονώρα Μελέτη: «Είναι σοκαριστικό το τι αποτύπωμα της έχει αφήσει στην καρδιά και στην ψυχή της»

«Έχω σοκαριστεί παιδιά» είπε η Ελένη Χατζίδου μετά την προβολή της ομιλίας που έκανε η Ελεονώρα Μελέτη στο Ευρωκοινοβούλιο
Ετεοκλής Παύλου
Φωτογραφία αρχείου NDP

Τη συγκλονιστική εξομολόγηση της Ελεονώρας Μελέτη για την κακοποίηση που έχει υποστεί σχολίασαν σήμερα η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου στο Breakfast@star.

Μετά την προβολή του αποσπάσματος, η Ελένη Χατζίδου είπε: «Έχω σοκαριστεί παιδιά. Μιλάει με λυγμούς. Αυτά τα τραύματα δεν τα ξεπερνάς ποτέ. Και μακάρι, όπως στην Ελεονώρα, να δίνουν δύναμη για να μπορείς να κάνεις κάτι γι’ αυτό. Να καθαρίσει η κοινωνία απ’ αυτό, να ενδυναμώσεις άλλους ανθρώπους που τα περνάνε».

Ο Ετεοκλής Παύλου ανέφερε: «Έκανε αυτή την αποκάλυψη, κάτι που δεν γνωρίζαμε. Τουλάχιστον εγώ δεν γνώριζα, πρώτη φορά το άκουσα και μάλιστα έκανε και μια σύνδεση για ποιο λόγο ασχολήθηκε με όλο αυτό.

Δηλαδή είναι σοκαριστικό το τι αποτύπωμα της έχει αφήσει στην καρδιά της και στη ψυχή της».

Σύμφωνα με άνθρωπο από το περιβάλλον της Ελεονώρας Μελέτη, που μίλησε στην Τίνα Μεσσαροπούλου «ήταν ένα ιδιαίτερα φορτισμένο περιβάλλον, το οποίο βλέποντάς το απομονωμένο, ίσως και να μην μπορούμε να το καταλάβουμε το πόσο φορτισμένη είναι η ίδια. Η ίδια δεν γνώριζε ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση μαγνητοσκοπείται. Δεν ξέρω αν θα άλλαζε κάτι, απλά το τοποθετώ».

