Eurovision 2026 – Akylas: Στη δημοσιότητα το βίντεο κλιπ του «Ferto»

Eurovision 2026 και ο Akylas μετράει αντίστροφα για την τελική φάση του μουσικού διαγωνισμού στην Αυστρία. Το πρωί της Τετάρτης (11-03-2026), η ΕΡΤ έδωσε στη δημοσιότητα το βίντεο κλιπ του τραγουδιού «Ferto», που παραμένει στις πρώτες θέσεις των στοιχηματικών εταιρειών. Ο Έλληνας καλλιτέχνης παραμένει «προσγειωμένος», δηλώνει πως ακόμα είναι νωρίς για προβλέψεις και εργάζεται πυρετωδώς, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι αυτό που περιμένει ο ίδιος και οι θαυμαστές του.

Το βίντεο κλιπ του τραγουδιού «Ferto» χαρακτηρίζεται από δυναμική, σύγχρονη αισθητική και γρήγορες εναλλαγές εικόνων. Ο Akylas βρίσκεται διαρκώς σε πρώτο πλάνο και μεταφέρει στην οθόνη τον παλμό και την ενέργεια του τραγουδιού. Αυτά άλλωστε είναι και τα «όπλα» του για διάκριση στη σκηνή της Eurovision.

Συνδυάζοντας συναίσθημα, αλλά και χιούμορ, τα πλάνα που δημιούργησαν οι Jim Georgantis (σκηνοθέτης) και San Tierrez (Vfx), βάζουν τον θεατή στον ρυθμό του «Ferto» και τον κάνουν να χαμογελάσει.

Το βίντεο κλιπ συμπληρώνει με τον καλύτερο τρόπο το τραγούδι «Ferto» που συνέθεσαν οι Akylas, papatanice και TEO.x3 και τους στίχους έγραψαν οι Ορφέας Νόνης και Akylas. Για τους δημιουργούς είναι ένα βαθιά προσωπικό τραγούδι, μια βιωματική ιστορία για την πορεία από την έλλειψη στην επιτυχία, που παρουσιάζει την εσωτερική σύγκρουση ανάμεσα στα αληθινά όνειρα και στην ανάγκη να καλυφθούν τα συναισθηματικά κενά που αφήνει η στέρηση της παιδικής ηλικίας.

Το «Ferto» μιλά για την απληστία και τη διαρκή ανάγκη του ανθρώπου να αποκτά όλο και περισσότερα, αλλά ταυτόχρονα υπενθυμίζει πως η πραγματική αξία βρίσκεται στην ευγνωμοσύνη και στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μας. Σε αυτούς που πίστεψαν σε εμάς όταν δεν υπήρχε τίποτα.