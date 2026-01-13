Eurovision 2026: Άνοιξε η προπώληση και τα εισιτήρια του τελικού εξαντλήθηκαν μέσα σε σε 14 λεπτά

Το πρώτο κύμα των εισιτηρίων για τον 70ό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision που θα γίνει φέτος στη Βιέννη της Αυστρίας εξαντλήθηκε σε χρόνο ρεκόρ!

Η προπώληση άνοιξε την Τρίτη (13.01.2026) και τα εισιτήρια του μεγάλου τελικού της Eurovision που αναμένεται να διεξαχθεί το Σάββατο 16 Μαΐου 2026 έγιναν… ανάρπαστα μέσε σε μόλις 14 λεπτά, ενώ εκείνα των ημιτελικών, στις 12 και στις 14 Μαΐου, εξαντλήθηκαν μετά από 20 λεπτά.

Την είδηση έφερε στο φως η EBU, που ανέφερε ακόμα ότι όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια και για τα εννέα shows (συμπεριλαμβανομένων των preview shows και των απογευματινών προβών) έγιναν sold out μέσα σε μία ώρα, ενώ το Wiener Stadthalle, όπου θα διεξαχθεί η Eurovision φέτος, έχει τη μεγαλύτερη χωρητικότητα χώρου που έχει γίνει ο διαγωνισμός τα τελευταία χρόνια.

«Η ανταπόκριση ήταν απίστευτη. Το να βλέπουμε κάθε show να εξαντλείται τόσο γρήγορα είναι μια ισχυρή υπενθύμιση του τι αντιπροσωπεύει ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision – χαρά, ενότητα και κοινές εμπειρίες σε μια εποχή που αυτό μοιάζει πιο σημαντικό από ποτέ. Για όσους εγγράφηκαν και δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν εισιτήρια για το show της προτίμησής τους, θα υπάρξουν περισσότερες ευκαιρίες αργότερα την άνοιξη. Και για τους θαυμαστές που θέλουν να ζήσουν τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision πιο κοντά στην πατρίδα τους, αναμείνατε μια συναρπαστική ανακοίνωση πολύ σύντομα», δήλωσε ο Martin Green, διευθυντής του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision.

«Το συντριπτικό ενδιαφέρον και για τα εννέα shows επιβεβαιώνει ότι ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision εξακολουθεί να φέρνει τους ανθρώπους κοντά, ακόμη και μετά από επτά δεκαετίες. Είναι υπέροχο να το βλέπουμε και μας δίνει ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο να προσφέρουμε ένα πραγματικά ξεχωριστό show. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνεργάτη μας oeticket για την ομαλή διεκπεραίωση και ανυπομονούμε να γιορτάσουμε ένα φεστιβάλ μουσικής και χαράς με θαυμαστές από όλο τον κόσμο τον Μάιο στο Wiener Stadthalle», είπε ακόμα.

Αν κάποιος θέλει να απολαύσει από κοντά την Eurovision και δεν μπόρεσε να βρει εισιτήριο, θα έχει περισσότερες ευκαιρίες αργότερα την άνοιξη, καθώς θα κυκλοφορήσουν επιπλέον παρτίδες εισιτηρίων.

Η επίσημη μεταπώληση θα γίνεται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας Fansale για την αποφυγή της αισχροκέρδειας.

Αξίζει ακόμα να σημειωθεί ότι για τους Eurofans που θα δεν καταφέρουν να παρευρεθούν ζωντανά, το Eurovision Village στην πλατεία Rathausplatz της Βιέννης θα προσφέρει δωρεάν δημόσιες προβολές και ζωντανές εμφανίσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.