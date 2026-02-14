Eurovision 2026: Αυτά είναι τα 14 τραγούδια του ελληνικού τελικού

Λίγες ώρες μας χωρίζουν από τη στιγμή που θα μάθουμε ποιος καλλιτέχνης πρόκειται να εκπροσωπήσει φέτος την Ελλάδα στον διαγωνισμό της Eurovision. Τις προηγούμενες ημέρες έλαβαν χώρα ο α’ και ο β’ ημιτελικό του «Sing for Greece», αναδεικνύοντας τα 14 από τα 28 πιο αγαπημένα τραγούδια.

Αυτά τα κομμάτια θα «κονταροχτυπηθούν» στον ελληνικό τελικό που θα διεξαχθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, στις 21:00, με οικοδεσπότες τον Γιώργος Καπουτζίδη, την Μπέττυ Μαγγίρα και την Κατερίνα Βρανά, που θα αναδείξει τον μεγάλο νικητή που θα πάει στη Eurovision της Βιέννης.

Όπως είδαμε το βράδυ της Τετάρτης (11.02.2026) από τον α’ ημιτελικό, τα 7 τραγούδια που προκρίθηκαν στον τελικό ήταν το «Άλμα» της Rosanna Mailan, το «Europa» της Stefi, το «Paréa» της Evangelia, το «Χάνομαι» της Marseaux, το «Ferto» του Akyla, το «The Other Side», της Alexandra Sieti και το «You & I», του Stylianou.

Αντίστοιχα, το βράδυ της Παρασκευής (13.02.2026) στον β’ ημιτελικό προκρίθηκαν στον τελικό τα 7 τραγούδια: «Dark Side of the Moon» του Good job Nicky, «Labyrinth» της Mikay, «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)» της Μαρίκας, «Mad About it» του D3lta, «Sabotage» του Leroybroughtflowers, «Bulletproof» των Koza Mostra και «Αsteio» του Ζaf.

Σημειώνεται ότι και στους δύο ημιτελικούς, η πρόκριση καθορίζεται αποκλειστικά από την ψήφο του κοινού. Αντίθετα, στον τελικό της Κυριακής, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψηφοφορίας του κοινού (50%), καθώς και δύο κριτικών επιτροπών, μιας ελληνικής (25%) και μιας διεθνούς (25%). Τα μέλη της διεθνούς επιτροπής προέρχονται από τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Γεωργία, τη Μολδαβία και τη Σερβία. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, υπερτερεί η ψήφος του κοινού. Ο μεγάλος τελικός του «Sing for Greece 2026» θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στις 21:00.

Τα 14 τραγούδια που προκρίθηκαν στον τελικό

«Άλμα» – Rosanna Mailan

Europa» – Stefi

«Paréa» – Evangelia

«Χάνομαι» – Marseaux

«Ferto» – Akylas

«The Other Side» – Alexandra Sieti

«You & I» – Stylianos

«Dark Side of the Moon», good job Nicky

«Labyrinth», Mikay

«Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα

«Mad About it», D3lta

«Sabotage!», Leroybroughtflowers

«Bulletproof», Koza Mostra

«Αsteio», Ζaf

Ο μεγάλος ελληνικός τελικός για την ανάδειξη του εκπροσώπου της Ελλάδας θα γίνει την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, στις 21:00, με guest τον Χρήστο Μάστορα.