Eurovision 2026: H Dara ετοιμάζει ντουέτο έκπληξη με κορυφαία Ελληνίδα τραγουδίστρια

H φετινή νικήτρια της Eurovision, η Dara, που εκπροσώπησε τη Βουλγαρία, ετοιμάζεται να ενώσει τις δυνάμεις της μία από τις πιο γνωστές και αγαπημένες τραγουδίστριες της χώρας μας.

Την είδηση μετέδωσε η εκπομπή «Weekend Live» του ΣΚΑΪ την Κυριακή (17.05.2026). Όπως αναφέρθηκε αρχικά, η τραγουδίστρια Dara που ξεσήκωσε τη Eurovision με το «Bangaranga», για λογαριασμό της Βουλγαρίας, πρόκειται να έρθει το καλοκαίρι στην Ελλάδα για μία εμφάνιση έκπληξη, η οποία είχε προγραμματιστεί πριν από τη νίκη της, σύμφωνα με πρωτοβουλία φυσικά της Panik Records, και του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας και συνιδρυτή του, Γιώργου του Αρσενάκου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, η όμορφη τραγουδίστρια να βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για να κάνει ένα ντουέτο με μία από τις πιο αγαπημένες τραγουδίστριες της χώρας μας.

Στην εκπομπή δεν αποκάλυψαν το όνομα της Ελληνίδας καλλιτέχνιδας, ωστόσο ακούστηκαν κάποια ονόματα που θα μπορούσαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους με τη Dara. Αυτά ήταν της Άννας Βίσση, της Δέσποινας Βανδή και της Ελένης Φουρέιρα, η οποία όπως αναφέρθηκε φαντάζει ως η πιο ταιριαστή επιλογή για το στιλ της Βουλγάρας.

Άλλωστε, η Dara και η Ελένη Φουρέιρα πριν από λίγο καιρό είχαν συναντηθεί και είχαν χορέψει μαζί το ξεσηκωτικό «Bangaranga».