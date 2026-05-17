Ο Akylas έφτασε στην Ελλάδα: «Η ουσία είναι ότι βρέθηκα εκεί και το απόλαυσα» – Θερμή υποδοχή στο αεροδρόμιο

Λίγες ώρες μετά τον μεγάλο τελικό της Eurovision, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου (16.052026) ο Akylas και η ελληνική αποστολή επέστρεψαν από τη Βιέννη στην Αθήνα.

Ο ταλαντούχος Έλληνας καλλιτέχνης κατάφερε να κατακτήσει τη 10η θέση στη Eurovision, ωστόσο μετά τα αποτελέσματα δεν κατάφερε να κρύψει την απογοήτευσή του, ενώ τη νίκη πήρε η Βουλγαρία με τη Dara με το «Bangaranga», που είχε άρωμα Ελλάδας. Το μεσημέρι της Κυριακής (17.05.2026) στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά, με δώρα για τον Akyla.

«Μην τα παρατάς ποτέ όσα εμπόδια και βρεις μπροστά σου», είπε ένα παιδάκι για τον Akyla.

Όταν ο Akylas έφτασε παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις συγκινημένος, με δάκρυα να τρέχουν από τα μάτια του.

«Ήταν απίστευτο, ήταν μία πρωτόγνωρη εμπειρία για μένα. Θέλω να ευχαριστήσω όσους εσάς που κάνατε το όνειρό μου πραγματικότητα. Στην αρχή ήταν λίγο δύσκολο, το βράδυ γιατί είχα πάθει ένα σύνδρομο εγκατάλειψης ότι όλο αυτό που χτίστηκε ξαφνικά θα φύγει, αλλά η αγάπη του κόσμου και εδώ στο αεροδρόμιο όπως και στη Βιέννη (σ.σ. ήταν μεγάλη)», είπε μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Συγγνώμη, μου είναι λίγο δύσκολο…», πρόσθεσε και ξέσπασε σε κλάματα.

«Η ουσία είναι ότι βρέθηκα εκεί και το απόλαυσα. Είχε μεράκι τρομερή δουλειά», ανέφερε στη συνέχεια μεταξύ άλλων.

«Ελπίζω να σας έκανα περήφανους. Εγώ έδωσα το 100% μου. Έκανα ό,τι καλύτερο μπορώ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με αυτό που κάναμε. Η ομάδα μας δούλεψε πάρα πολύ σκληρά. Δεν καταλαβαίνετε! Δώσαμε ψυχή και αίμα πραγματικά, δουλέψαμε πάρα πολλές ώρες. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και ευγνώμων που είχα την τιμή να συνεργαστώ με αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους, με τον Φωκά, με την ομάδα μου, με τα παιδιά πάνω στο stage. Και πραγματικά, η αγάπη που λαμβάνω αυτή τη στιγμή είναι αυτή που με κάνει να συγκινούμαι και όχι ο φόβος», σημείωσε στη συνέχεια ο Akylas.

«Ανυπομονώ να ξαναπάω στην πόλη μου, τις Σέρρες», δήλωσε ακόμα, ενώ αναφέρθηκε και στο άλμπουμ που ετοιμάζει και αναμένεται να κυκλοφορήσει την Παρασκευή.

«Δε θα το βάλω κάτω, δεν το έβαλα ποτέ», σημείωσε παράλληλα.

«Έτσι είναι αυτός ο διαγωνισμός», είπε με τη σειρά ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι οι καλύτερες φορές που έχει ζήσει στη Eurovision είναι με την Klavdia και τον Akyla.