Ο Έλληνας Livin R, που είχε συνεργαστεί με τη Dara το 2019 αποκαλύπτει: Η φωνή της πλησιάζει πάρα πολύ της Rihanna

Η Βουλγάρα Dara που κέρδισε τη φετινή Eurovision έχει ισχυρούς δεσμούς με την Ελλάδα, καθώς ένωσε τις δυνάμεις της στο νικητήριο τραγούδι «Bangaranga» με τον Δημήτρη Κοντόπουλο και τη Βικτώρια Χαλκίτη. Ταυτόχρονα όμως η τραγουδίστρια συνεργάζεται και με την Panik Records και το 2019 είχε κυκλοφορήσει το τραγούδι «Bye Bye», με τους Έλληνες Livin R και Noisy.

Την Κυριακή (17.05.2026) η εκπομπή «Weekend Live» του ΣΚΑΪ, φιλοξένησε τον DJ Livin R, ο οποίος αναπόλησε τη συνεργασία του με την Dara και αποκάλυψε ότι η νικήτρια της Eurovision με τη Βουλγαρία είναι ένα εξαιρετικό ταλέντο και μάλιστα παρομοίασε τη φωνή της με εκείνη της Rihanna.

«Είμαι πολύ περήφανος, πάρα πολύ περήφανος. Γιατί αυτό το κορίτσι μαζί με τον Παναγιώτη Λουλουργά, που είναι ο διευθυντής της Panik στο ξένο ρεπερτόριο, την είχαμε πιστέψει από την πρώτη στιγμή. Είναι ένα πλάσμα όπως το είδατε. Υπερβολικά ταλαντούχο. Η φωνή της θα έλεγα ότι πλησιάζει πάρα πολύ της Rihanna. Σαν χορεύτρια είναι εξαιρετική, είναι επαγγελματίας χορεύτρια και γι’ αυτό και φάνηκε και πιστεύω ότι ένα από τα σημεία που κέρδισε ήτανε γιατί μπορούσε και χόρευε και τραγουδούσε χωρίς να χάνει την ανάσα της», είπε ο DJ Livin R.

«Το 2018 μάλλον που γνωριστήκαμε εμείς ήταν 19 χρονών. Ήταν πολύ μικρή ακόμα. Φαινόταν εν τω μεταξύ το πόσο αστέρι θα ‘τανε. Η κοπελιά δούλεψε πάρα πολύ, σκεφτείτε ότι το κομμάτι, το κυκλοφορήσαμε το 2019 και απ’ το 2018 τον Γενάρη μέχρι το 2019 τον Φλεβάρη δουλεύαμε αυτό το κομμάτι. Ήθελε (σ.σ. να επιβλέπει) την κάθε λεπτομέρεια, να μην ξεφύγει τίποτα. Και αφού τελείωσε και το βίντεο κλιπ τότε κυκλοφόρησε το κομμάτι, σε Ελλάδα και Βουλγαρία», πρόσθεσε.

«Της έστειλα συγχαρητήρια και το αστείο της υπόθεσης – αυτό που λέγαμε τώρα και με τον μάνατζερ, με τον Παναγιώτη Λουλουργά – ήταν ότι φέτος κατέθεσα κομμάτι πέρασε στη δεκάδα στον εθνικό τελικό και με έψαχνε.

Είχε έρθει στην Ελλάδα και με έψαχνε να συναντηθούμε», αποκάλυψε στη συνέχεια για την Dara, υπογραμμίζοντας: «Σαν προσωπικότητα είναι “don’t worry, be happy”. Πάντα χαρούμενη. Πάντα χαρούμενη, δεν μπορείς να το πιστέψεις αυτό το πράγμα, πάντα χαρούμενη. Πάντα με το χαμόγελο».

«Θα ήθελα να ξανασυνεργαστούμε, δεν το συζητάμε. Γιατί είναι επαγγελματίας, έχει υπέροχη φωνή και υποστηρίζει αυτό που κάνει», κατέληξε ο Έλληνας καλλιτέχνης.