Να μ’ αγαπάς – spoiler: Σοκ για τη Φωτεινή και τον Λευτέρη, γνωρίζουν τον πατέρα τους

Συγκλονιστικές εξελίξεις αναμένεται να συμβούν στη ζωή των ηρώων στα προσεχή επεισόδια της καθημερινής σειράς του ALPHA, με τίτλο «Να μ’ αγαπάς».

Η επιτυχημένη σειρά του ALPHA «Να μ’ αγαπάς» κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών. Σύμφωνα με το MyTV, ο Μιχάλης έχει καταστρώσει πολύ προσεκτικά το σχέδιό του προκειμένου να εισβάλει στη ζωή των παιδιών του και να τα στρέψει εναντίον της μητέρας τους και τα καταφέρνει…

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μιχάλης έχει σκοτεινά κίνητρα και, αφού έχει μάθει τα πάντα για τη ζωή του Λευτέρη, της Φωτεινής και της μητέρας τους, περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να εμφανιστεί. Στόχος του είναι να διεκδικήσει μια θέση στην καθημερινότητά τους και, παρουσιάζοντας διαφορετικά τα γεγονότα, να τα στρέψει εναντίον της Ζωής. Μάλιστα, βρίσκει την κατάλληλη ευκαιρία όταν ο Άγγελος με τον Λευτέρη απουσιάζουν για το Λονδίνο. Ο ίδιος παραμένει στο Ναύπλιο και προωθεί το αφήγημά του ότι είναι θύμα.

Σύντομα, φροντίζει να εδραιώσει την παρουσία του και η Ζωή βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. Ανησυχεί πολύ και το μόνο που θέλει είναι να προστατεύσει τα παιδιά της από εκείνον. Παράλληλα, η Έλλη συνειδητοποιεί ότι ο Μιχάλης τη χρησιμοποίησε για να πλησιάσει τη Ζωή και νιώθει βαθιά προδομένη. Όπως είναι φυσικό, η φιλία τους δοκιμάζεται για πρώτη φορά σοβαρά. Οι μέρες περνούν και ο Λευτέρης επιστρέφει από το Λονδίνο, καθώς η εγχείρηση πέτυχε! Όλοι τον υποδέχονται χαρούμενοι και συγκινημένοι. Σύντομα όμως τα πράγματα παίρνουν απρόσμενη τροπή και η Ζωή πρόκειται να έρθει αντιμέτωπη με τον χειρότερο φόβο της. Ο Μιχάλης ζητάει να δει τα παιδιά του και η οικογένεια σπάει στα δύο.

Ο Λευτέρης και η Φωτεινή μαθαίνουν για την ύπαρξή του και την επιθυμία του να συναντηθούν και σοκάρονται. Εκείνος, μάλιστα, αν και είναι ακόμα αποδυναμωμένος από την επέμβαση, θέλει να τον δουν άμεσα. Σε αυτό το ραντεβού ο Μιχάλης προσποιείται ότι είναι πολύ συγκινημένος που βλέπει τα παιδιά του από κοντά και αρχίζει να τους εξιστορεί πώς συνέβησαν τα πράγματα στο παρελθόν. Φυσικά τους λέει απανωτά ψέματα, κατηγορώντας για όλα τη Ζωή, και ο Λευτέρης, ακούγοντας την εκδοχή του, αρχίζει να αμφιταλαντεύεται για τη μητέρα του.

Ο Άγγελος καταλαβαίνει ότι μετά από αυτό το ραντεβού κάτι τον απασχολεί και του λέει ξεκάθαρα να μείνει μακριά από τον Μιχάλη. Όμως ο Λευτέρης αισθάνεται την ανάγκη να γνωρίσει καλύτερα τον πατέρα του. Παράλληλα, εκείνος έρχεται και πάλι κοντά με την Άννα. Η αποκατάστασή του ωστόσο έχει ακόμα πολύ δρόμο. Η αμφισβήτηση για την αλήθεια της μητέρας του σύντομα φέρνει το ζευγάρι σε αντιπαράθεση, καθώς η Άννα υποστηρίζει τη Ζωή και όχι τον Μιχάλη, έναν άνθρωπο που ήταν εξαφανισμένος τόσα χρόνια…