Dara για Eurovision 2026: «Στην αρχή δεν ήμουν σίγουρη αν ήθελα να έρθω, είχα άγχος και αμφιβολίες»

Η Dara παραχώρησε τις πρώτες της δηλώσεις μετά τη νίκη της στον διαγωνισμό της Eurovision. Η εκπρόσωπος της Βουλγαρίας ανέφερε ότι ο σύζυγός της την παρακίνησε να πάρει μέρος στον διαγωνισμό.

Η ταλαντούχα καλλιτέχνιδα μίλησε για τη συνεργασία της με τον μουσικοσυνθέτη Δημήτρη Κοντόπουλο. Παράλληλα, η Dara από τη Βουλγαρία παραδέχτηκε ότι έχει πιστέψει ακόμα ότι είναι η μεγάλη νικήτρια της Eurovision.

«Δεν ξέρω τι κάνουμε αυτή τη στιγμή, αλλά είναι καταπληκτικό. Σας ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξη. Αυτό που ζω είναι απίστευτο, δεν ξέρω καν τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους ένιωσαν το “Bangaranga” και ένιωσαν συνδεδεμένοι με τη δύναμη. Πιστεύω ακράδαντα ότι η δύναμη έχει ένα όνομα και είναι ο Θεός, και είναι το σύμπαν, και είναι η γλώσσα που όλοι μιλάμε, η οποία είναι η μουσική», είπε αρχικά.

«Η μουσική είναι αγάπη και μας βοηθά να κάνουμε την πραγματικότητά μας τόσο πολύχρωμη και καλαίσθητη. Η γνωριμία μου με τον Δημήτρη (σ.σ. Κοντόπουλο) ήταν μια τόσο σουρεαλιστική στιγμή για μένα», πρόσθεσε η Dara.

«Ξέρετε, όταν ακούς πραγματικά όργανα να παίζονται σε ένα δωμάτιο, είναι τόσο διαφορετικό. Μπορείς να νιώσεις τη δόνηση του οργάνου με όλο σου το σώμα. Και ο Δημήτρης (σ.σ. Κοντόπουλος) παίζει πολύ πιάνο για μένα και μου αρέσει τόσο πολύ. Αμέσως μετά τη νίκη μου στη Eurovision, ήμουν πρώτα με τους συνεργάτες μου. Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να είμαι μαζί τους. Και είχα αυτόν τον χρόνο να τον περάσω στην ασφαλή ζώνη της δημιουργίας μουσικής, κάτι που αγαπώ περισσότερο στον κόσμο, να βρίσκομαι στο στούντιο. Νιώθω ότι είναι μία παιδική χαρά για μένα», δήλωσε ακόμα.

Παράλληλα η Dara μίλησε με λόγια αγάπης και για τον σύζυγό της: «Είναι ο άντρας μου εκεί κάτω! Θέλω να ευχαριστήσω τον άντρα μου επειδή ήταν αυτός που με ώθησε να έρθω στη Eurovision. Γιατί στην αρχή δεν ήμουν σίγουρη αν ήθελα να έρθω ή όχι, επειδή είχα άγχος και αμφιβολίες μέσα μου και αυτός ήταν που απλώς με πίεσε, και μου είπε “πρέπει να πας τώρα στη Eurovision! Πρέπει να πας! Τώρα! Πάρε το τηλέφωνό σου, πες τους ότι θα πας στον διαγωνισμό”.” Και λόγω της οικογένειάς μου, και εξαιτίας του, και όλης αυτής της αγάπης που έχω στον στενό μου κύκλο, γι’ αυτό είμαι εδώ».