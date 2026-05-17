Porto Leone – spoiler: Ο Γιάμαρης μαθαίνει για τον βιασμό της Γαλήνης και ορκίζεται εκδίκηση

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη δραματική σειρά εποχής του ALPHA, με τίτλο «Porto Leone», που υπόσχονται να κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.

Σύμφωνα με το περιοδικό MyTV, στο «Porto Leone» που προβάλλεται στον ALPHA, στο επίκεντρο των εξελίξεων θα βρεθεί, ο Γιάμαρης, ο οποίος μαθαίνει για τον βιασμό της Γαλήνης και ορκίζεται εκδίκηση, ενώ ο Μανώλης με τον Βούλγαρη πιάνονται στα χέρια…

Η Γαλήνη βιάστηκε και ξυλοκοπήθηκε από τον Φαναριώτη, ο οποίος στη συνέχεια την πέταξε στον δρόμο, κοντά στο σπίτι της. Όταν τη βρίσκουν αναίσθητη σε αυτό το σημείο, τη μεταφέρουν αμέσως στο σπίτι. Εκείνη όταν ανακτά τις αισθήσεις της, παραμένει σε κατάσταση σοκ και δεν τολμά να αποκαλύψει σε κανέναν τον εφιάλτη που έζησε στα χέρια του Φαναριώτη. Όμως όλοι αντιλαμβάνονται πως κάτι σοβαρό τής έχει συμβεί. Εξαιτίας αυτών που πέρασε, τρέμει και κάνει συνέχεια εμετό.

Ο Ορέστης και η Λένα ανησυχούν για την κατάστασή της και αποφασίζουν να φωνάξουν τον γιατρό να την εξετάσει. Από την άλλη, ο Βούλγαρης αδιαφορεί για την κατάσταση της γυναίκας του: «Έφυγες μες στη νύχτα και γύρισες σε αυτά τα χάλια. Ρεζίλι γίναμε. Θα μας πεις τι συνέβη;».

Ο Ορέστης επεμβαίνει ζητώντας από τον πατέρα του να πάψει να πιέζει τη Γαλήνη. Όμως εκείνος δεν κάνει πίσω. Συνεχίζει να της μιλάει σκληρά, ενώ εκείνη εξακολουθεί να κοιτάζει το κενό και να ανασαίνει βαριά. Τότε ο Μανώλης χάνει την υπομονή του και για πρώτη φορά ξεσπά κατά του Βούλγαρη. Τον αρπάζει και τον διώχνει από το δωμάτιο. Κρατώντας τον δυνατά από τον γιακά, ετοιμάζεται να τον χτυπήσει και τον προειδοποιεί να προσέχει πως μιλάει στην κόρη του, αλλά ο Βούλγαρης δεν πτοείται. Οι δύο άντρες λογομαχούν και η Λένα με τον Ορέστη τους ζητούν να σταματήσουν.

«Μέσα στο σπίτι μου σηκώνεις χέρι; Χτύπα με αν τολμάς!» φωνάζει απτόητος ο Βούλγαρης.

Όμως ο Μανώλης ξέρει πως, αν το κάνει, θα φωνάξει την αστυνομία και δεν θέλει να του κάνει τη χάρη. Έτσι, όπως θα δούμε, τον αφήνει απότομα, με τον Βούλγαρη να βράζει από θυμό. Σηκώνει το μπαστούνι και ετοιμάζεται να χτυπήσει με δύναμη τον πεθερό του, αλλά τότε επεμβαίνει ο Ορέστης και τον σταματάει. Οι ώρες περνούν και ο Βούλγαρης είναι μαζί με τον Χρόνη, παραμένοντας έξαλλος, με τον τελευταίο να προσπαθεί να τον ηρεμήσει. Παράλληλα, η Γαλήνη είναι σε άθλια ψυχολογική κατάσταση. Εξακολουθεί να κάνει εμετό, ενώ ο Γιάμαρης προσπαθεί να επικοινωνήσει μαζί της. Όταν απαντά σε ένα από τα τηλεφωνήματά του, ο ίδιος καταλαβαίνει από τη χροιά της φωνής της ότι κάτι σοβαρό έχει συμβεί. Ούτε σε εκείνον όμως τολμά να αποκαλύψει την αλήθεια. Σύντομα ωστόσο ο Γιάμαρης μαθαίνει τι πέρασε η αγαπημένη του και ξεχειλίζει από θυμό.

Του τηλεφωνεί η Καίτη και του αποκαλύπτει ότι ο Φαναριώτης βίασε τη Γαλήνη. Ο αστυνόμος χάνει τη γη κάτω από τα πόδια του και, αφού κλείνει τη γραμμή, τρέχει αμέσως στο σπίτι της οικογένειας Βούλγαρη, αδιαφορώντας για τις συνέπειες. Η παρουσία του εκεί εξοργίζει τον Ντίνο, ο οποίος απαιτεί να φύγει από το σπίτι τους. Όμως ο Γιάμαρης αδιαφορεί και ψάχνει τη Γαλήνη.

Ο Βούλγαρης μπαίνει μπροστά του για να τον εμποδίσει,αλλά εκείνος εισβάλλει στο δωμάτιό της. Ζητά από όλους να βγουν έξω, καθώς, όπως τους δηλώνει, έχει μια σημαντική πληροφορία που πρέπει να μοιραστεί μαζί της. Ο Βούλγαρης προσπαθεί να ορμήσει με μανία πάνω του, αλλά ο Ορέστης τον συγκρατεί. Τελικά οι δυο τους μένουν στο σαλόνι, ενώ ο Γιάμαρης πλησιάζει γεμάτος αγωνία την αγαπημένη του, που είναι ξαπλωμένη στο κρεβάτι, για να δει πώς είναι και να μάθει τι της έκαναν. Βλέποντάς τη σε αυτή την κατάσταση, ορκίζεται εκδίκηση.