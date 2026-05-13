Eurovision 2026: Ο Akylas τραυματίστηκε πριν τον μεγάλο τελικό – Οι αλλαγές στο πρόγραμμά του

Τελικά το «μάτι» του Akyla έπιασε. Μετά την εντυπωσιακή του εμφάνιση στον Α’ Ημιτελικό στην Eurovision το βράδυ της Τρίτης (12.05.2026) ο Έλληνας καλλιτέχνης είναι έτοιμος να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

Τα προγνωστικά θέλουν τον Akyla πολύ ψηλά στην κατάταξη της φετινής Eurovision, αν όχι και στην πρωτιά. Παρόλο που η Ελλάδα αλλα και όλη η Ευρώπη χορεύει στους ρυθμούς του «Ferto», αναμένουμε να δούμε αν πραγματικά θα… το φέρει!

Βέβαια, η τόσο μεγάλη επιτυχία, δεν θα μπορούσε να μην συνοδευτεί και από «αναποδιές». Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο Ακύλας, υπέστη θλάση στην πλάτη με αποτέλεσμα να γίνουν μερικές αλλαγές στο πρόγραμμά του.

Μάλιστα όπως είπε ήταν «τόσο πολύ ενθουσιασμένος για την πρόκριση της Ελλάδας στον τελικό» που το μόνο που έκανε ήταν να χορεύει και να χοροπηδάει όλη την ώρα, με αποτέλεσμα να έχει ένα μικρό ατύχημα. «Έχω ένα τράβηγμα στην πλάτη. Μην ανησυχείτε, θα είμαι μια χαρά μέχρι τον τελικό.

Σήμερα πονάω λίγο, αλλά ήθελα πολύ να είμαι εδώ. Χρειάστηκε να ακυρώσω κάποια πράγματα διότι έπρεπε να προσέχω, όμως ήθελα να έρθω να σας δω και σας ευχαριστώ πολύ».

«Όταν ο Ακύλας της Ελλάδας προκρίθηκε για τον μεγάλο τελικό, υπέστη θλάση στην πλάτη του. Ξύπνησε με πόνο και με ένα τραυματισμένο μυς. Ο τραγουδιστής του “Ferto” έπρεπε να ακυρώσει πολλές εμφανίσεις, αλλά τοποθετήθηκε με θάρρος και τόλμη στην εκδήλωση Eurofan House x Wiwibloggs. Έδωσε αγάπη στο κοινό και το κοινό ανταποκρίθηκε», αναφέρει η σχετική ανάρτηση του Wiwibloggs, όπου μίλησε ο Ακύλας.