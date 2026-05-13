Media

Eurovision 2026: Ο Akylas τραυματίστηκε πριν τον μεγάλο τελικό – Οι αλλαγές στο πρόγραμμά του

«Έχω ένα τράβηγμα στην πλάτη. Μην ανησυχείτε, θα είμαι μια χαρά μέχρι τον τελικό», είπε ο Ακύλας
Akylas
Ο Akylas / NDP Photo
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Τελικά το «μάτι» του Akyla έπιασε. Μετά την εντυπωσιακή του εμφάνιση στον Α’ Ημιτελικό στην Eurovision το βράδυ της Τρίτης (12.05.2026) ο Έλληνας καλλιτέχνης είναι έτοιμος να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

Τα προγνωστικά θέλουν τον Akyla πολύ ψηλά στην κατάταξη της φετινής Eurovision, αν όχι και στην πρωτιά. Παρόλο που η Ελλάδα αλλα και όλη η Ευρώπη χορεύει στους ρυθμούς του «Ferto», αναμένουμε να δούμε αν πραγματικά θα… το φέρει!

Βέβαια, η τόσο μεγάλη επιτυχία, δεν θα μπορούσε να μην συνοδευτεί και από «αναποδιές». Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο Ακύλας, υπέστη θλάση στην πλάτη με αποτέλεσμα να γίνουν μερικές αλλαγές στο πρόγραμμά του.

Μάλιστα όπως είπε ήταν «τόσο πολύ ενθουσιασμένος για την πρόκριση της Ελλάδας στον τελικό» που το μόνο που έκανε ήταν να χορεύει και να χοροπηδάει όλη την ώρα, με αποτέλεσμα να έχει ένα μικρό ατύχημα. «Έχω ένα τράβηγμα στην πλάτη. Μην ανησυχείτε, θα είμαι μια χαρά μέχρι τον τελικό.

Σήμερα πονάω λίγο, αλλά ήθελα πολύ να είμαι εδώ. Χρειάστηκε να ακυρώσω κάποια πράγματα διότι έπρεπε να προσέχω, όμως ήθελα να έρθω να σας δω και σας ευχαριστώ πολύ».

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη wiwibloggs (@wiwibloggs)

«Όταν ο Ακύλας της Ελλάδας προκρίθηκε για τον μεγάλο τελικό, υπέστη θλάση στην πλάτη του. Ξύπνησε με πόνο και με ένα τραυματισμένο μυς. Ο τραγουδιστής του “Ferto” έπρεπε να ακυρώσει πολλές εμφανίσεις, αλλά τοποθετήθηκε με θάρρος και τόλμη στην εκδήλωση Eurofan House x Wiwibloggs. Έδωσε αγάπη στο κοινό και το κοινό ανταποκρίθηκε», αναφέρει η σχετική ανάρτηση του Wiwibloggs, όπου μίλησε ο Ακύλας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
184
150
121
91
83
Media: Περισσότερα άρθρα
Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδης για τον ακρωτηριασμό του 22χρονου στο Survivor: «Δεν πιστεύω ότι ήταν τυχαίο γεγονός»
«Όταν περνάνε τόσες χιλιάδες σκάφη από εκεί, όταν μιλάμε για κόσμο που μπορεί να είναι το οτιδήποτε, δεν είναι τυχαία περιστατικά» λέει ο Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδης
Μάριος Πρίαμος
6
Survivor: «Ο Σταύρος δεν μασάει τίποτα, αφού είναι ζωντανός δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε» λέει φίλος του παίκτη που ακρωτηριάστηκε
«Μας είπε ότι από τη στιγμή που ζει με την βοήθεια του Θεού, δεν στεναχωριέται και είναι καλά ψυχολογικά - Έγινε το πρώτο χειρουργείο και περιμένουμε το δεύτερο» λέει ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου
Ο Σταύρος Φλώρος
Newsit logo
Newsit logo