Eurovision 2026: Η Ισπανία δε θα μεταδώσει τον μουσικό διαγωνισμό, μετά την αποχώρησή της λόγω Ισραήλ

Έναν μήνα πριν από τη διεξαγωγή της φετινής Eurovision έγινε γνωστή η απόφαση της Ισπανίας να μποϊκοτάρει ακόμα περισσότερο τον διαγωνισμό, μετά την αποχώρησής της λόγω του Ισραήλ. Έτσι, φέτος η ισπανική τηλεόραση δεν πρόκειται να μεταδώσει την τηλεόραση το μουσικό γεγονός.

Την είδηση μετέδωσε η εκπομπή «Super Κατερίνα» το πρωί της Παρασκευής (17.04.2026) τονίζοντας ότι ο ισπανικός κρατικός φορέας προχωρά σε ένα καθολικό μποϊκοτάζ της Eurovision. Αντίθετα από την Ισπανία, η Ολλανδία, η Ιρλανδία, η Ισλανδία και η Σλοβενία, που επίσης έχουν αποχωρήσει φέτος για τον ίδιο λόγο, θα μεταδώσουν τον διαγωνισμό στην τηλεόραση.

Όπως ανέφερε το σχετικό ρεπορτάζ το μποϊκοτάζ αυτό αποτελεί μια ξεκάθαρη πολιτική στάση, η οποία συνδέεται με τη συμμετοχή του Ισραήλ. Όπως επισημάνθηκε, η ισπανική τηλεόραση έχει δείξει και στο παρελθόν την αντίθεσή της ρίχνοντας «μαύρο» κατά την εμφάνιση της συγκεκριμένης χώρας. Μάλιστα, θεωρείται αβέβαιη και η επιστροφή της Ισπανίας στον διαγωνισμό τα επόμενα χρόνια.

Σημειώνεται ότι η Ισπανία ανήκε στις «Big 5» της Eurovision, που επωμίζονται το μεγαλύτερο κόστος χρηματοδότησης του διαγωνισμού. Επομένως, μετά την αποχώρηση της, δεν θα καταβάλει καθόλου χρήματα στο διαγωνισμό και το οικονομικό της μερίδιο θα επιβαρύνεται τις υπόλοιπες χώρες που συμμετέχουν στη διοργάνωση.

Η ανακοίνωση του RTVE για την αποχώρηση της Ισπανίας

«Το RTVE ανακοίνωσε την αποχώρηση της Ισπανίας από τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision μετά τις ψηφοφορίες που πραγματοποιήθηκαν σήμερα στη Γενεύη κατά την 95η Γενική Συνέλευση της EBU, οι οποίες οδήγησαν στην παραμονή του Ισραήλ στον ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό. Το Διοικητικό Συμβούλιο του RTVE συμφώνησε τον περασμένο Σεπτέμβριο ότι η Ισπανία θα αποσυρθεί από την Eurovision εάν συμμετάσχει το Ισραήλ.

Η αποχώρηση από τον διαγωνισμό σημαίνει επίσης ότι το RTVE δεν θα μεταδώσει τον τελικό της Eurovision 2026, ο οποίος θα διεξαχθεί στη Βιέννη της Αυστρίας στις 16 Μαΐου, ούτε τους προηγούμενους ημιτελικούς του διαγωνισμού, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στις 12 και 14.

Το RTVE, μαζί με επτά άλλες χώρες, ζήτησε επίσημα μυστική ψηφοφορία στη Συνέλευση. Η προεδρία της EBU απέρριψε το αίτημα του RTVE για συγκεκριμένη ψηφοφορία σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ. Η απόφαση αυτή αυξάνει την δυσπιστία του RTVE απέναντι στην οργάνωση του φεστιβάλ και επιβεβαιώνει την πολιτική πίεση που ασκείται γύρω από αυτό.

Στην ομιλία του προς τη Γενική Συνέλευση πριν από την ψηφοφορία, ο γενικός γραμματέας της RTVE, Αλφόνσο Μοράλες, εξήγησε ότι η RTVE “αναγνωρίζει και εκτιμά” τα μέτρα που έλαβε η EBU και η Ομάδα Αναφοράς για την υπεράσπιση των βασικών αρχών και αξιών του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision. «Ωστόσο, θεωρούμε αυτά τα μέτρα ανεπαρκή», δήλωσε.

“Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις σοβαρές μας αμφιβολίες σχετικά με τη συμμετοχή του ισραηλινού ραδιοτηλεοπτικού φορέα KAN στη Eurovision 2026. Η κατάσταση στη Γάζα, παρά την κατάπαυση του πυρός και την έγκριση της ειρηνευτικής διαδικασίας, και η χρήση του διαγωνισμού από το Ισραήλ για πολιτικούς σκοπούς, καθιστούν ολοένα και πιο δύσκολη τη διατήρηση της Eurovision ως ουδέτερης πολιτιστικής εκδήλωσης”, σχολίασε.

Ο επικεφαλής του Οργανισμού εξέφρασε επίσης ανησυχία για τη χειραγώγηση της ψηφοφορίας στις πρόσφατες εκλογές και την έλλειψη κυρώσεων σε αυτό το θέμα. “Δεν πρέπει να δεχτούμε διπλά μέτρα και σταθμά. Η ουδετερότητα και η διαφάνεια αποτελούν κοινό στόχο για την εξασφάλιση ενός ειλικρινούς αποτελέσματος που σέβεται το κοινό και τους πολίτες”, δήλωσε.

Για αυτόν τον λόγο, το RTVE ζήτησε μυστική ψηφοφορία για όλες τις ψηφοφορίες που έχουν προγραμματιστεί σήμερα στη Γενική Συνέλευση, τόσο τις προγραμματισμένες όσο και τις μη προγραμματισμένες, σε σχέση με τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.

Έχει επίσης ζητήσει ψηφοφορία σχετικά με την πιθανή προσωρινή αναστολή της συμμετοχής του KAN για ελάχιστη περίοδο ενός έτους , με δυνατότητα μεταγενέστερης επανεξέτασης στο τέλος αυτής της περιόδου, και έχει δηλώσει ότι εάν δεν εγκριθεί, το RTVE δεν θα μπορεί να συμμετάσχει σε αυτήν την έκδοση.

Τόνισε ότι η ηγεσία της EBU και της Eurovision «προκαλεί μία από τις μεγαλύτερες εσωτερικές εντάσεις στην ιστορία του οργανισμού ». «Πιστεύουμε ακράδαντα ότι αυτή η κατάσταση δεν έπρεπε ποτέ να είχε εξελιχθεί», τόνισε.

Ο Γενικός Γραμματέας του RTVE πρόσθεσε ότι το ζήτημα των κυρώσεων κατά του Ισραήλ για τη συνεχιζόμενη μη συμμόρφωσή του με τους κανόνες του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision θα έπρεπε να είχε αντιμετωπιστεί σε εκτελεστικό επίπεδο και όχι με την προσφυγή στη Συνέλευση, προκειμένου να αποφευχθεί η τεταμένη κατάσταση μεταξύ των διαφόρων μελών.

Τέλος, ο Αλφόνσο Μοράλες επεσήμανε ότι το RTVE διατηρεί αυτή τη θέση “από σεβασμό και βαθιά ανησυχία για την περίπλοκη κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε και με την ελπίδα ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να παραμείνουμε ενωμένοι στην EBU”.

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης, και μετά από ομιλίες εκπροσώπων από διάφορες χώρες, ψηφίστηκαν τα νέα μέτρα που υιοθέτησε η EBU και η Ομάδα Αναφοράς. Οι νέοι κανόνες εγκρίθηκαν με 738 ψήφους υπέρ, 264 κατά και 120 αποχές».