Eurovision 2026: Παραμένει το Ισραήλ στον διαγωνισμό – Αποχωρούν Ολλανδία, Ισπανία, Ιρλανδία και Σλοβενία

Παραμένει το Ισραήλ στην Eurovision, καθώς τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU) αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σε ψηφοφορία σχετικά με τη συμμετοχή της χώρας το 2026 στον διαγωνισμό.

Είχε προγραμματιστεί η συνεδρίαση να γίνει σήμερα, Πέμπτη (04.12.2025) προκειμένου τα μέλη της Ένωσης να συζητήσουν νέους κανόνες που έχουν καταρτιστεί προκειμένου να αποτρέπεται το ενδεχόμενο κυβερνήσεις και τρίτα μέρη να προωθούν με τρόπο δυσανάλογο τραγούδια στην Eurovision, με στόχο να επηρεάσουν ψηφοφόρους, όπως κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι συνέβη με το Ισραήλ, που κατέλαβε τη 2η θέση το 2025.

Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, 738 άτομα τάχθηκαν υπέρ της συμμετοχής της χώρας στον διαγωνισμό, έναντι 264 που ψήφισαν κατά. Επίσης, από τα 1122 μέλη, 120 δήλωσαν απόντες.

«Οι νέοι κανονισμοί εγκρίθηκαν με πλειοψηφία. Τα μέλη της EBU δεν θα διεξαγάγουν νέα ψηφοφορία για τη συμμετοχή των μελών. Το Ισραήλ θα διαγωνιστεί στην Eurovision 2026», έγραψε ο λογαριασμός Eurovisionfun.

The new regulations have been approved by a large majority. EBU members will not hold another vote on the participation of members. Israel WILL compete in #Eurovision2026 #Eurovision #EurovisionGR #esc #esc2026 pic.twitter.com/5OwJpCBldi
December 4, 2025

Ωστόσο η απόφαση της EBU δεν ευχαρίστησε τα υπόλοιπα κράτη που παίρνουν μέρος στον μουσικό διαγωνισμό και μάλιστα, όσοι είχαν προειδοποιήσει με μποϊκοτάζ είναι αποφασισμένοι να αποχωρήσουν από την Eurovision, για να διαμαρτυρηθούν με τον τρόπο αυτό για τη συμμετοχή του Ισραήλ.

Έτσι, η Ολλανδία, η Ισπανία και η Ιρλανδία θα μποϊκοτάρουν την Eurovision του 2026 που αναμένεται να διεξαχθεί στη Βασιλεία της Ελβετίας. Όπως επισημαίνει το eurovisionworld.com, η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Ολλανδία και η Σλοβενία ​​είχαν απειλήσει να μποϊκοτάρουν τη Eurovision εάν το Ισραήλ παρέμενε στον διαγωνισμό.

Μάλιστα, η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Σλοβενίας, Νατάλια Γκόρστσακ, ξεκαθάρισε ότι η Σλοβενία ​​δεν θα συμμετάσχει ούτε θα μεταδώσει την Eurovision εάν συμμετάσχει το Ισραήλ. Η Ισπανία, μία από τις πέντε μεγαλύτερες χώρες της Eurovision, δήλωσε επίσης ότι θα αποσυρθεί εάν το Ισραήλ συμμετάσχει, λέγοντας ότι η χώρα είχε χρησιμοποιήσει πολιτικά την Eurovision.

Η ανακοίνωση του RTVE για την αποχώρηση της Ισπανίας

Το RTVE ανακοίνωσε την αποχώρηση της Ισπανίας από τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision μετά τις ψηφοφορίες που πραγματοποιήθηκαν σήμερα στη Γενεύη κατά την 95η Γενική Συνέλευση της EBU, οι οποίες οδήγησαν στην παραμονή του Ισραήλ στον ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό. Το Διοικητικό Συμβούλιο του RTVE συμφώνησε τον περασμένο Σεπτέμβριο ότι η Ισπανία θα αποσυρθεί από τη Eurovision εάν συμμετάσχει το Ισραήλ.

Η αποχώρηση από το Φεστιβάλ σημαίνει επίσης ότι το RTVE δεν θα μεταδώσει τον τελικό της Eurovision 2026, ο οποίος θα διεξαχθεί στη Βιέννη (Αυστρία) στις 16 Μαΐου, ούτε τους προηγούμενους ημιτελικούς του διαγωνισμού, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στις 12 και 14.

Το RTVE, μαζί με επτά άλλες χώρες, ζήτησε επίσημα μυστική ψηφοφορία στη Συνέλευση. Η προεδρία της EBU απέρριψε το αίτημα του RTVE για συγκεκριμένη ψηφοφορία σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ. Η απόφαση αυτή αυξάνει την δυσπιστία του RTVE απέναντι στην οργάνωση του φεστιβάλ και επιβεβαιώνει την πολιτική πίεση που ασκείται γύρω από αυτό.

Στην ομιλία του προς τη Γενική Συνέλευση πριν από την ψηφοφορία, ο Γενικός Γραμματέας της RTVE, Αλφόνσο Μοράλες, εξήγησε ότι η RTVE «αναγνωρίζει και εκτιμά» τα μέτρα που έλαβε η EBU και η Ομάδα Αναφοράς για την υπεράσπιση των βασικών αρχών και αξιών του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision. «Ωστόσο, θεωρούμε αυτά τα μέτρα ανεπαρκή », δήλωσε.

«Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις σοβαρές μας αμφιβολίες σχετικά με τη συμμετοχή του ισραηλινού ραδιοτηλεοπτικού φορέα KAN στη Eurovision 2026. Η κατάσταση στη Γάζα, παρά την κατάπαυση του πυρός και την έγκριση της ειρηνευτικής διαδικασίας, και η χρήση του διαγωνισμού από το Ισραήλ για πολιτικούς σκοπούς, καθιστούν ολοένα και πιο δύσκολη τη διατήρηση της Eurovision ως ουδέτερης πολιτιστικής εκδήλωσης », σχολίασε.

Ο επικεφαλής του Οργανισμού εξέφρασε επίσης ανησυχία για τη χειραγώγηση της ψηφοφορίας στις πρόσφατες εκλογές και την έλλειψη κυρώσεων σε αυτό το θέμα. «Δεν πρέπει να δεχτούμε διπλά μέτρα και σταθμά. Η ουδετερότητα και η διαφάνεια αποτελούν κοινό στόχο για την εξασφάλιση ενός ειλικρινούς αποτελέσματος που σέβεται το κοινό και τους πολίτες», δήλωσε.

Για αυτόν τον λόγο, το RTVE ζήτησε μυστική ψηφοφορία για όλες τις ψηφοφορίες που έχουν προγραμματιστεί σήμερα στη Γενική Συνέλευση, τόσο τις προγραμματισμένες όσο και τις μη προγραμματισμένες, σε σχέση με τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Έχει επίσης ζητήσει ψηφοφορία σχετικά με την πιθανή προσωρινή αναστολή της συμμετοχής του KAN για ελάχιστη περίοδο ενός έτους , με δυνατότητα μεταγενέστερης επανεξέτασης στο τέλος αυτής της περιόδου, και έχει δηλώσει ότι εάν δεν εγκριθεί, το RTVE δεν θα μπορεί να συμμετάσχει σε αυτήν την έκδοση.

Τόνισε ότι η ηγεσία της EBU και της Eurovision «προκαλεί μία από τις μεγαλύτερες εσωτερικές εντάσεις στην ιστορία του οργανισμού ». «Πιστεύουμε ακράδαντα ότι αυτή η κατάσταση δεν έπρεπε ποτέ να είχε εξελιχθεί», τόνισε.

Ο Γενικός Γραμματέας του RTVE πρόσθεσε ότι το ζήτημα των κυρώσεων κατά του Ισραήλ για τη συνεχιζόμενη μη συμμόρφωσή του με τους κανόνες του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision θα έπρεπε να είχε αντιμετωπιστεί σε εκτελεστικό επίπεδο και όχι με την προσφυγή στη Συνέλευση, προκειμένου να αποφευχθεί η τεταμένη κατάσταση μεταξύ των διαφόρων μελών.

Τέλος, ο Αλφόνσο Μοράλες επεσήμανε ότι το RTVE διατηρεί αυτή τη θέση «από σεβασμό και βαθιά ανησυχία για την περίπλοκη κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε και με την ελπίδα ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να παραμείνουμε ενωμένοι στην EBU».

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης, και μετά από ομιλίες εκπροσώπων από διάφορες χώρες, ψηφίστηκαν τα νέα μέτρα που υιοθέτησε η EBU και η Ομάδα Αναφοράς. Οι νέοι κανόνες εγκρίθηκαν με 738 ψήφους υπέρ, 264 κατά και 120 αποχές.

H ανακοίνωση του ολλανδικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα AVROTROS

Το AVROTROS αποφάσισε να μην συμμετάσχει στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision το 2026. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά από μια προσεκτική και εκτενή διαδικασία διαβούλευσης, κατά την οποία συμβουλευτήκαμε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων: από τον Ισραηλινό πρέσβη στη Διεθνή Αμνηστία, από την EBU έως διάφορους ευρωπαϊκούς δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, καθώς και το δικό μας Συμβούλιο Σύνδεσης, το Συμβούλιο Εργαζομένων, το Εποπτικό Συμβούλιο και τους χιλιάδες θαυμαστές της Eurovision που επικοινώνησαν μαζί μας. Αφού στάθμισε όλες τις απόψεις, το AVROTROS καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, η συμμετοχή δεν μπορεί να συμβιβαστεί με τις δημόσιες αξίες που είναι θεμελιώδεις για τον οργανισμό μας. Η απόφαση αυτή ελήφθη σε στενό συντονισμό με την Ολλανδική Δημόσια Ραδιοτηλεόραση (NPO), η οποία σέβεται και υποστηρίζει τα συμπεράσματα που έχουμε εξαγάγει.

Η ανακοίνωση του RTÉ για την αποχώρηση της Ιρλανδίας

Μετά τη σημερινή Χειμερινή Γενική Συνέλευση της EBU στη Γενεύη, στην οποία επιβεβαιώθηκε η συμμετοχή του Ισραήλ στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision του 2026, η θέση του RTÉ παραμένει αμετάβλητη. Το RTÉ δεν θα συμμετάσχει στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision του 2026, ούτε το RTÉ θα μεταδώσει τον διαγωνισμό.»

Το RTÉ θεωρεί ότι η συμμετοχή της Ιρλανδίας παραμένει απαράδεκτη, δεδομένης της τρομερής απώλειας ζωών στη Γάζα και της ανθρωπιστικής κρίσης εκεί, η οποία συνεχίζει να θέτει σε κίνδυνο τις ζωές τόσων πολλών αμάχων. Το RTÉ εξακολουθεί να ανησυχεί βαθιά για τη στοχευμένη δολοφονία δημοσιογράφων στη Γάζα κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης και τη συνεχιζόμενη άρνηση πρόσβασης σε διεθνείς δημοσιογράφους στην περιοχή.

Η ανακοίνωση της Σλοβενίας για την Eurovision

Το Ισραήλ θα μπορέσει να συμμετάσχει στη Eurovision, καθώς η Γενική Συνέλευση της EBU αποφάσισε ότι, παρά τις απειλές ορισμένων κρατών μελών για μποϊκοτάζ του διαγωνισμού, δεν θα ψηφίσει για τη συμμετοχή του. Η Σλοβενία ​​και τουλάχιστον τρεις άλλες χώρες δεν θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό προς το παρόν.