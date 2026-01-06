Συμβαίνει τώρα:
Eurovision 2026: Η Τάνια Μπρεάζου διαψεύδει ότι έστειλε τραγούδι για τον εθνικό τελικό – «Fake news για views και clicks»

«Καλέ στείλτε μου και εμένα το τραγούδι που έστειλα και δεν πέρασε, να το ακούσω και εγώ», έγραψε στην ανάρτησή της
Μετά τις φήμες που την ήθελαν να έχει στείλει τραγούδι (το οποίο μάλιστα δεν πέρασε) στον εθνικό τελικό της Eurovision, η Τάνια Μπρεάζου ξεκαθαρίζει την κατάσταση.

Σε ανάρτηση που έκανε στα social media η γνωστή τραγουδίστρια βάζει τέλος στις φήμες και λέει πως η είδηση ότι έστειλε τραγούδι στον εθνικό τελικό της Eurovision είναι απλά fake news. Ζήτησε δε να της στείλουν το εν λόγω τραγούδι για να το ακούσει και η ίδια.

«Καλέ στείλτε μου και εμένα το τραγούδι που έστειλα και δεν πέρασε, να το ακούσω και εγώ. Έχω δηλώσει πολλές φορές ότι δεν έχω στείλει ποτέ τραγούδι για τη Eurovision γιατί πολύ απλά δεν είχα το κατάλληλο τραγούδι για τον θεσμό. Απίστευτο όμως το fake news κάποιων δημοσιογράφων απλά για να κάνουν views και clicks», έγραψε σε story που ανέβασε.

Το βράδυ της Κυριακής 4 Ιανουαρίου μέσα από την εκπομπή Sing for Greece παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά οι 28 υποψήφιοι για τον εθνικό τελικό της Eurovision.

Από τους 2 ημιτελικούς θα προκύψουν οι συμμετοχές που θα διαγωνιστούν στον εθνικό τελικό.

