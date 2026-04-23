Οι Αθώοι – επόμενο επεισόδιο: Ο Γιάννος συλλαμβάνεται και κατηγορείται για τον φόνο του Αράθυμου

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπερπαραγωγή του MEGA, με τίτλο «Οι Αθώοι». Το νέο επεισόδιο θα προβληθεί αυτή την Παρασκευή 24 Απριλίου, στις 22:10.

Το πτώμα του Αράθυμου ανακαλύπτεται και δίπλα του βρίσκεται το μαχαίρι του Γιάννου. Ο Πέτρος στρέφει μεθοδικά τις υποψίες εναντίον του και το χωριό ξεσηκώνεται. Ο Γιάννος συλλαμβάνεται και κατηγορείται για έναν φόνο με προφανές κίνητρο.

Οι Αθώοι – Παρασκευή 24 Απριλίου

Επεισόδιο 11ο: Το πτώμα του Αράθυμου ανακαλύπτεται και δίπλα του βρίσκεται το μαχαίρι του Γιάννου. Ο Πέτρος στρέφει μεθοδικά τις υποψίες εναντίον του και το χωριό ξεσηκώνεται. Ο Γιάννος συλλαμβάνεται και κατηγορείται για έναν φόνο με προφανές κίνητρο. Ο Πέτρος πείθει τη Μαργαρίτα πως ο Γιάννος είναι ο ένοχος, αν και εκείνη δυσκολεύεται να το πιστέψει. Στην ανάκριση, ο Γιάννος αρνείται να αποκαλύψει ότι τη νύχτα του φόνου είχε δει τη Μαργαρίτα και τον Πέτρο μαζί — προτιμά να προστατεύσει τη γυναίκα που αγαπά από τη δημόσια κατακραυγή.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Κώστας Νικούλι, Γιάννης Νιάρρος, Κίμων Κουρής, Αμαλία Καβάλη, Γιώργος Στάμος, Μαρία Καλλιμάνη, Ελένη Ζιώγα, Λουκία Μιχαλοπούλου, στον ρόλο του ερημίτη ο Χρήστος Καλαβρούζος και μια πλειάδα αγαπημένων και ταλαντούχων ηθοποιών.

Σενάριο: Ελένη Ζιώγα

Σκηνοθεσία: Νίκος Κουτελιδάκης – Άγγελος Κουτελιδάκης

Οργάνωση παραγωγής: Γιώργος Ρίγγας

Διευθυντής Φωτογραφίας: Γιάννης Φώτου

Σκηνικά: Γιώργος Γεωργίου

Κοστούμια: Μυρτώ Καρέκου

Μουσική: Χρίστος Στυλιανού

Ηχοληψία: Γιώργος Κωνσταντινέας

Μακιγιάζ: Δήμητρα Γιατράκου

Σχεδιασμός κομμώσεων: Έλενα Παρασκευά

Εκτέλεση παραγωγής: Foss Productions

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025-2026