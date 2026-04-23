Θανάσης Λάλας: Η Άννα Δρούζα είναι η ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης

Ο Θανάσης Λάλας έδωσε μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη και εξήγησε τις προϋποθέσεις που χρειάζονται για να κάνει τηλεόραση, ενώ παραδέχτηκε ότι του γίνονται πολλές προτάσεις. Παράλληλα αναφέρθηκε και στη μεγάλη απώλεια κιλών που κατάφερε, ενώ μίλησε και με λόγια θαυμασμού για την Άννα Δρούζα.

Ο γνωστός δημοσιογράφος μίλησε στην εκπομπή «Breakfast@Star», με λόγια θαυμασμού για την Άννα Δρούζα, η οποία έχει υπάρξει «σταθμός» στη ζωή του. Τα όσα είπε ο Θανάσης Λάλας προβλήθηκαν την Πέμπτη (23.04.2026). Μάλιστα, μεταξύ άλλων, αρχικά παραδέχτηκε ότι είχε πολλές αποτυχίες στην καριέρα του.

«Υπάρχουν πάρα πολλές αποτυχίες, γιατί είμαι ένας θεωρητικός της ήττας. Τίποτα δεν μπορείς να κερδίσεις στη ζωή σου αν δεν ηττηθείς», είπε χαρακτηριστικά ο Θανάσης Λάλας.

«Όλα αυτά τα χρόνια, τα σκοτάδια μου πώς τα διαχειρίστηκα δημιουργικά. Δηλαδή, προσπαθώ κάτι να κάνω με αυτά. Για μένα το σκοτάδι δεν είναι ένα πράγμα το οποίο δεν είναι φωτεινό. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να μπω μέσα του για να δω φως. Ας πούνε ότι είμαι εγωκεντρικός. Αν είμαι εγωκεντρικός δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν έχω πρόβλημα για οτιδήποτε λέγεται για μένα», δήλωσε ακόμα.

Για την απώλεια των κιλών του σημείωσε: «Θέλω να πάω σε αυτό που ήμουν πριν τριάντα χρόνια. Είχα μία διάθεση να είμαι πιο ελαφρύς, να κάνω πράγματα τα οποία δεν μπορούσα να κάνω επειδή μεγάλωνα κιόλας. Σε αυτά τα κιλά είναι δύσκολα τα πράγματα βέβαια. Καταλαβαίνω όλους τους ανθρώπους που το παλεύουν και εγώ έχω παλέψει πάρα πολύ, αλλά βρίσκω ότι οι αλλαγές αυτές δεν είναι απλώς σωματικές. Πρέπει να το πιστέψεις πολύ μέσα σου. Η απόφαση είναι επαναστατική πράξη».

Μάλιστα, ο Θανάσης Λάλας ξεκαθάρισε ότι δε μιλάει για την προσωπική του ζωή.

«Δεν μιλάω ποτέ για τα προσωπικά μου με την έννοια που μιλάνε όλοι οι υπόλοιποι. Δεν ενδιαφέρει τον κόσμο η προσωπική μου ζωή. Η προσωπική ζωή κανενός, κατά τη γνώμη μου, δεν ενδιαφέρει τον κόσμο», υπογράμμισε.

«Ο γιος μου είναι 23 χρονών. Φτιάχνει τη ζωή του, είναι η ζωή του, τον παρακολουθώ. Εγώ συναναστρέφομαι και έχω πολύ στενές σχέσεις με τον Κωνσταντίνο, γιατί είναι ένας δημιουργικός άνθρωπος. Είναι ένας άνθρωπος, με ενδιαφέρει σαν άνθρωπος. Είναι ένα εξαιρετικό μυαλό, το οποίο κάθε φορά που συναντιόμαστε, έχουμε να πούμε χίλια πράγματα. Δεν έχει αλλάξει η ζωή μου επειδή έχει ο Κωνσταντίνος έχει κάνει παιδί, ένα εξαιρετικό παιδί», είπε για τον γιο και τον εγγονό του.

Αμέσως μετά παραδέχτηκε ότι δεν έχει πολλές προτάσεις για την τηλεόραση, διότι μπορεί να δημιουργεί έναν φόβο και απέκλεισε το ενδεχόμενο να πάρει μέρος σε πρωινή εκπομπή.

«Δεν έχω πολλές προτάσεις για την τηλεόραση, γιατί λένε ότι δημιουργώ έναν φόβο. Από όλα αυτά τα πράγματα που έχω κάνει, αν κάποιος βρει ότι έχει ενδιαφέρον μια πρόταση στην οποία θα συμμετέχω κι εγώ, και με κάνει και με ενδιαφέρει κι εμένα, θα την ακολουθήσω. Δεν έχω κάτι που αποκλείω, αλλά δεν υπάρχει και κάτι που κυνηγάω σαν τρελός.

Δε θα έπαιρνα μέρος σε μία πρωινή εκπομπή, δεν κάνω τέτοια πράγματα. Δεν μπορώ να κάνω day – to – day δημοσιογραφία. Ούτε με ενδιαφέρει αυτό. Δεν θα μπορώ να κοιμηθώ αν μου ζητήσει κάποιος να κάνω κάτι που δεν με εκφράζει. Δεν μπορώ να πάω να ρωτήσω κάποιον, ας πούμε “γιατί έκανες αυτό με την τάδε;”. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου το κουτσομπολιό της ιδιωτικής ζωής των ανθρώπων. Καταλαβαίνω τους ανθρώπους, υπάρχουν άνθρωποι εκεί πέρα μέσα που δουλεύουν, εργάζονται, βγάζουν το ψωμί τους, ζουν τα παιδιά τους και το σέβομαι αυτό το πράγμα. Απλώς εγώ έτσι είμαι», ανέφερε.

«Η Άννα Δρούζα μαζί με τους έξι – επτά ακόμα ανθρώπους που είναι ακόμα στην τηλεόραση, έχουν φτιάξει την τηλεόραση. Το σίγουρο είναι ότι, όταν μιλάμε για την Άννα Δρούζα, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι η ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης. Έχει κάνει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα», είπε για την παρουσιάστρια και συνοδοιπόρο της ζωής του για πολλά χρόνια.