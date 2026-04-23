Eurovision 2026: Το μεγάλο πάρτι για την ελληνική αποστολή με το «Ferto» του Akyla λίγο πριν τον μουσικό διαγωνισμό

Λίγο πριν ταξιδέψουν στη Βιέννη, όπου θα γίνει φέτος ο μουσικός διαγωνισμός της Eurovision, ο Akylas και όλη η ελληνική αποστολή, γιόρτασαν με ένα μεγάλο πάρτι που έγινε ο βράδυ της Πέμπτης (23/4/26).

Όπως θα δείτε και στις εικόνες που ανέβηκαν στο instagram, ο Akylas ξεσήκωσε με το «Ferto», λίγες ημέρες πριν εμφανιστεί στη σκηνή της Eurovision.

Στο πλευρό του, ήταν και η Παρθένα Χοροζίδου, που θα είναι μαζί του, στον μουσικό διαγωνισμό.

Εκτός από την ελληνική αποστολή, το «παρών» έδωσαν καλλιτέχνες όπως η Evangelia, ο Rikki, η Mikay ο Stylianos και ο Μιχάλης Μαρίνος.