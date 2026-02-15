Eurovision 2026: Ο Akylas κέρδισε στον ελληνικό τελικό με το τραγούδι «Ferto» και έκλαψε από χαρά

Μία λαμπερή βραδιά με πολλή μουσική, τραγούδια που μπήκαν στις καρδιές του κοινού και πολλά happenings είδαμε το βράδυ της Κυριακής (15.02.2026) στον ελληνικό τελικό που ανέδειξε τον Αkyla ως τον καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision.

Οι 14 καλλιτέχνες που διεκδίκησαν τη νίκη ήταν (με σειρά εμφάνισης) ο Stylianos, o D3lta, η Mikay, η Μαρίκα, η Marseaux, ο Good job Nicky, οι Koza Mostra, η Stefi, η Rosanna Mailan, η Evangelia, ο Ζaf, o Akylas, o Leroybroughtflowers και η Alexandra Sieti. Τελικά μεγάλος νικητής αναδείχτηκε ο 27χρονος καλλιτέχνης από τις Σέρρες, ο οποίος θα διαγωνιστεί στη Eurovision της Βιέννης με το τραγούδι «Ferto».

Η βραδιά ξεκίνησε με την Klavdia να τραγουδά στη σκηνή μαζί με τους τρεις παρουσιαστές. Η νεαρή καλλιτέχνιδα μεταξύ άλλων ερμήνευσε την «Άνοιξη» της Σοφίας Βόσσου και το «Die for you», της Έλενας Παπαρίζου. Στη σκηνή ανέβηκαν οι 14 υποψήφιοι και χόρεψαν αγαπημένα τραγούδια που έχουν εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο διεθνή διαγωνισμό.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά υποδέχτηκαν στη συνέχεια το κοινό στον μεγάλο τελικό και εξήγησαν όσα πρόκειται να συμβούν απόψε. Μάλιστα, σημείωσαν μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα πριν από 20 χρόνια φιλοξένησε μία και μοναδική φορά τον διαγωνισμό, μετά τη νίκη της Έλενας Παπαρίζου.

Αμέσως μετά είδαμε ένα βίντεο με το τραγούδι «My number one» που κέρδισε το 2005 και όσα έγιναν την επόμενη χρονιά στην Eurovision της Αθήνας, με παρουσιαστές τον Σάκη Ρουβά και τη Μαρία Μενούνος. Εκείνη τη χρονιά τη χώρα μας είχε εκπροσωπήσει η Άννα Βίσση με το «Everything». Τότε νικητές είχαν αναδειχτεί οι Lordi με το «Ηard rock hallelujah».

Έπειτα οι οικοδεσπότες υποδέχτηκαν τον Φωκά Ευαγγελινό στη σκηνή, που εδώ και 20 χρόνια είναι η «ψυχή» της Eurovision. Μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι η ξεχωριστεί στιγμή για εκείνον στο διαγωνισμό ήταν η νίκη της Ελλάδας.

«Πιστεύω ότι θα ξανασυμβεί. Αγαπάμε τον διαγωνισμό», δήλωσε.

Η ψηφοφορία

Έπειτα οι παρουσιαστές ενημέρωσαν ότι σύντομα θα ανοίξουν οι γραμμές για να μπορεί το κοινό να ψηφίσει την αγαπημένη του συμμετοχή.

Μάλιστα, τόνισαν ότι οι ψήφοι του κοινού θα διαμορφώσουν το 50% του αποτελέσματος, ενώ το άλλο 50% βρίσκεται στα χέρια των δύο επιτροπών, μιας ελληνικής (25%) και μιας διεθνούς (25%). Σε περίπτωση ισοβαθμίας, υπερτερεί η ψήφος του κοινού.

Το κοινό θα μπορεί να ψηφίσει είτε μέσω της αποστολής μηνυμάτων (SMS) από κινητά τηλέφωνα με ελληνικούς αριθμούς, είτε online, εντός κι εκτός Ελλάδας, μέσω της ειδικής πλατφόρμας voting στο site https://sfg.vote.

Για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία μέσω SMS, από κινητό στέλνετε SMS στο 54222, με τον κωδικό του τραγουδιού-καλλιτέχνη που αντιστοιχεί στην επιλογή σας. Μπορείτε να στείλετε έως και 10 SMS στο 54222 από κάθε αριθμό κινητού τηλεφώνου. Οι οδηγίες της ψηφοφορίας θα είναι διαθέσιμες και μέσω QR code, το οποίο θα εμφανίζεται στην οθόνη κατά τη διάρκεια του show.

Στη συνέχεια οι παρουσιαστές είπαν τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ψηφίσει το κοινό και στα αγγλικά και στα γαλλικά.

Οι 7 πρώτες εμφανίσεις

Άνοιξαν οι γραμμές και ξεκίνησε το διαγωνιστικό μέρος και πρώτος ανέβηκε στη σκηνή ο Stylianos, ερμηνεύοντας το κομμάτι του «Yοu & I».

Ο D3lta ανέβηκε δεύτερος στο stage για να ερμηνεύσει το δικό του κομμάτι, με τίτλο «Mad About it».

Έπειτα ήρθε η σειρά της Mikay, η οποία τραγούδησε το «Labyrinth».

Η Μαρίκα ανέβηκε στη σκηνή αμέσως μετά και ερμήνευσε το τραγούδι της, με τίτλο «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)».

H Marseaux, που θεωρείται ένα από τα μεγάλα φαβορί, ανέβηκε στο stage και είπε το κομμάτι της, με τίτλο «Χάνομαι».

Αμέσως μετά ήρθε η σειρά του Good job Nicky, ο οποίος τραγούδησε το «Dark Side of the Moon».

Το ροκ κομμάτι «Bulletproof» ερμήνευσαν με τη σειρά τους οι Koza Mostra στη σκηνή του «Sing for Greece».

Ύστερα από την εμφάνιση των Κοza Mostra έγινε μία παύση στο διαγωνιστικό μέρος και οι παρουσιαστές συνομίλησαν με τους καλλιτέχνες που έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό στο stage, όπου μοιράστηκαν τα συναισθήματά τους. Ανακούφιση δήλωσαν ότι ένιωσαν ο Stylianos και ο D3lta.

«Θα αφιέρωνα την εμφάνισή μου στους φαν μου και στην κοπέλα μου για την οποία έγραψα το τραγούδι», είπε ο D3lta.

Aντιθέτως, η Marseaux δήλωσε ότι είχε πολύ άγχος και αναφέρθηκε και σε ένα καρούμπαλο που έχει αποκτήσει…

«Νιώθω ευγνώμων και χαρά», είπε με τη σειρά του ο Good job Nicky, τονίζοντας ότι έχουν γίνει όλοι οι τραγουδιστές μία οικογένεια.

«Αφιερώνω τη σημερινή εμφάνιση σε όλους τους ανθρώπους που με υποστηρίζουν», πρόσθεσε.

Αμέσως μετά ο Γιώργος Καπουτζίδης χαιρέτησε εγκάρδια τη Δάφνη Μπόκοτα, που το όνομά της έχει ταυτιστεί με τη Eurovision.

Οι υπόλοιπες 7 εμφανίσεις

Μετά τη διακοπή, το διαγωνιστικό μέρος συνεχίστηκε και η Stefi βγήκε στη σκηνή, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Europa».

Ύστερα η Rosanna Mailan είπε το δικό της κομμάτι με τίτλο «Άλμα».

Έπειτα στο stage ανέβηκε η Evangelia, η οποία ξεσήκωσε το κοινό με το τραγούδι της, «Paréa».

To κομμάτι του με τίτλο «Asteio» ερμήνευσε αμέσως μετά ο Zaf στη σκηνή του ελληνικού τελικού.

Ο Akylas, που θεωρείται το μεγάλο φαβορί για τη νίκη ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδι «Ferto», ξεσηκώνοντας το κοινό.

Δέκατος τρίτος ανέβηκε στο stage ο Leroybroughtflowers και ερμήνευσε το τραγούδι του, με τίτλο «Sabotage».

Τελευταία στη σκηνή του ελληνικού τελικού ανέβηκε η Alexandra Sieti, η οποία ερμήνευσε το τραγούδι «The Other Side».

Στον ελληνικό τελικό βρέθηκε και η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία ήταν στο κοινό, μαζί με τον πρόεδρο της ΕΡΤ, Γιάννη Παπαδόπουλο. Η Αμερικανίδα πρέσβης στην Ελλάδα πήγε συνοδευόμενη από τον γιο της, Ρόναν. Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ απόλαυσε το πρόγραμμα.

Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία της ψηφοφορίας, ο Χρήστος Μάστορας έκανε μία εντυπωσιακή εμφάνιση στον ελληνικό τελικό της Eurovision.

Τα αποτελέσματα

Η διεθνής επιτροπή έδωσε 1 βαθμό στη Stefi, 2 στους Koza Mostra, 3 στη Mikay, 4 στον Styliano, 5 στην Alexandra Sieti, 6 στον Good job Nicky, 7 στον Zaf, 8 στη Marseux, 10 στην Evangelia και στον Akyla 12.

H ελληνική επιτροπή έδωσε 1 βαθμό στη Mikay, 2 στην Evangelia, 3 στους Koza Mostra, 4 στην Alexandra Sieti, 5 στον D3lta, 6 στον Zaf, 7 στον Good job Nicky, 8 στον Styliano, 10 στη Marseux και 12 στον Akyla.

Το κοινό έδωσε 2 βαθμούς στη Rosanna Mailan, 4 στους Κoza Mostra, 6 στον Styliano, 8 στην Alexandra Sieti, 10 στον Zaf, 12 στην Evangelia, 14 στον Marseux, 16 στον D3lta, 20 στον Good job Nicky και 24 στον Akyla.

Ο Αkylas συγκέντρωσε συνολικά 48 βαθμούς και δάκρυσε από συγκίνηση και χαρά, δεύτερος ο Good job Nicky με 33 βαθμούς.

Αμέσως μετά η μητέρα του Akyla ανέβηκε στη σκηνή, αγκάλιασε τον γιο της και εκείνος συνέχισε να κλαίει από χαρά.

Στη συνέχεια, ο Αkylas ανέβηκε και πάλι στο stage για να ερμηνεύσει το τραγούδι «Ferto», με το οποίο θα εκπροσωπήσει φέτος τη χώρα μας στη Eurovision.

Ο 70ός διαγωνισμός της Eurovision θα διεξαχθεί στο Wiener Stadthalle στη Βιέννη της Αυστρίας και θα αποτελείται από δύο ημιτελικούς, στις 12 και 14 Μαΐου 2026 και τον μεγάλο τελικό στις 16 Μαΐου 2026.