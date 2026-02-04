Eurovision 2026: O Akylas ξεπέρασε τα 2 εκατομμύρια views στο Youtube με το «Ferto» – Είναι το φαβορί του ελληνικού τελικού

Μόλις μία εβδομάδα πριν από τον πρώτο ημιτελικό για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision, ο Akylas θεωρείται το απόλυτο φαβορί και έχει καταφέρει το τραγούδι του «Ferto» να ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια views στο Youtube.

Το κομμάτι «Ferto» του Akylas, που ξεκίνησε δυναμικά και από τις πρώτες ημέρες βρισκόταν στην τρίτη θέση των στοιχημάτων, έχει… σκαρφαλώσει στην κορυφή και αν όλα πάνε όπως δείχνουν είναι το επικρατέστερο για να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στην Eurovision.

Μάλιστα την Τετάρτη (04.02.2026) στην εκπομπή «Buongiorno» παρουσιάστηκαν τα στατιστικά στοιχεία της κορυφαίας τριάδας.

Ο Akylas με το «Ferto» προηγείται συντριπτικά έχοντας αγγίξει τα 2 εκατομμύρια views.

Το τραγούδι «Ferto» τραγουδά ο Αkylas, σε μουσική των Akylas, Papatanice, TEO.x3 και στίχους των Akylas, Ορφέας Νόνης.

Ακολουθεί στη δεύτερη θέση ο Good Job Nicky με περίπου 800.000 προβολές και στην τρίτη η Evangelia με 674.000 προβολές, ενώ έγινε ειδική αναφορά και στην καλλιτεχνική αξία της συμμετοχής της Marseaux, η οποία βρίσκεται στην τέταρτη θέση.

Οι δύο ημιτελικοί θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 11 και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, στις 21:00 και ο μεγάλος ελληνικός τελικός την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, στις 21:00.

Όλα τα στοιχήματα για τη νίκη στον ελληνικό τελικό

Όσα πρέπει να ξέρουμε για τον ελληνικό τελικό

Τρεις ξεχωριστές βραδιές, γεμάτες τραγούδι, ρυθμό και εορταστική ατμόσφαιρα, με παρουσιαστές τον Γιώργο Καπουτζίδη, την Μπέττυ Μαγγίρα και την Κατερίνα Βρανά, συνθέτουν το show της ΕΡΤ «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026», από το οποίο θα αναδειχθεί το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Το «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026» θα αποτελείται από δύο Ημιτελικούς που θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 11 και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, στις 21:00, καθώς και τον Μεγάλο Τελικό, που θα απολαύσουμε την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, την ίδια ώρα.

Τα τρία shows του «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026» θα μεταδοθούν απευθείας από την ΕΡΤ1, καθώς και από το ERTFLIX με υπηρεσίες προσβασιμότητας.

Την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία του «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026» έχει αναλάβει ο σπουδαίος σκηνοθέτης και χορογράφος Φωκάς Ευαγγελινός.

Στους δύο Ημιτελικούς θα διαγωνιστούν οι 28 υποψήφιοι ερμηνευτές, με τη σειρά που προέκυψε από την κλήρωση, διεκδικώντας την πρόκριση στον Μεγάλο Τελικό, που θα γίνει αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού. Στον Τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα προκύψει από την ψήφο του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών, μία διεθνής και μία ελληνική.

Η μουσική, οι σκηνικές παρουσιάσεις, η αγωνία της ψηφοφορίας και όλη η μαγεία της Eurovision, θα δημιουργήσουν τρεις ξεχωριστές βραδιές, γεμάτες εκπλήξεις, που θα απολαύσουμε στην ΕΡΤ, στις 11, 13 και 15 Φεβρουαρίου 2026!

Τα τραγούδια και οι ερμηνευτές που θα διαγωνιστούν στον Α’ Ημιτελικό, στις 11 Φεβρουαρίου 2026 είναι:

«The Other Side», Alexandra Sieti

«Drop It», THE Astrolabe

«Aphrodite», Desi G

«Ferto», Akylas

«Paréa», Evangelia

«2nd Chance», Παναγιώτης Τσακαλάκος

«Slipping Away», Niya

«Χάνομαι», Marseaux

«Άλμα», Rosanna Mailan

«Europa», Stefi

«The Songwriter», Revery

«Chaos», Dinamiss

«YOU & I», Stylianos

«Χίλια Κομμάτια», Spheyiaa

Τα τραγούδια και οι ερμηνευτές που θα διαγωνιστούν στον Β’ Ημιτελικό, στις 13 Φεβρουαρίου 2026 είναι: