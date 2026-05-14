Eurovision 2026: Ολόκληρη η εμφάνιση της Antigoni για την Κύπρο από την τελευταία πρόβα – Με φωτιές το performance της

Αντίστροφη μέτρηση για την εμφάνιση της Κύπρου στη Eurovision. Η Antigoni με το ξεσηκωτικό «Jalla» αναμένεται απόψε (14.05.2026) να βάλει φωτιά (κυριολεκτικά και μεταφορικά) στην σκηνή του Wiener Stadthalle στη Βιέννη, διεκδικώντας μία θέση για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

Η εμφάνισή της έχει ήδη διαρρεύσει στα social media, δίνοντας μία «γεύση» για τα όσα θα κάνει η Antigoni με σκοπό να φέρει την νίκη στην Κύπρο. Ο Β’ ημιτελικός της Eurovision θα ξεκινήσει στις 22:00 (ώρα Ελλάδος) στέλνοντας στον τελικό ακόμη 10 χώρες.

Αυτό που έκανε περισσότερη εντύπωση από την εμφάνισή της, είναι οι φωτιές που την «συνοδεύουν» σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του τραγουδιού, αλλά και τα χέρια των χορευτών που ξεπηδούν από την πλατφόρμα στην οποία στέκεται, πριν εμφανιστούν στην πίστα και ξεκινήσουν το χορευτικό τους.

Το «Jalla» ξεκινά με την Antigoni ξαπλωμένη στην πλατφόρμα να φορά μακρύ ύφασμα στα μαλλιά το οποίο πετά γρήγορα από πάνω της και ξεκινά να δίνει τον ρυθμό του τραγουδιού.

Τότε οι χορεύτριες βγάζουν από ειδικές θέσεις τα χέρια τους από την πλατφόρμα, τα οποία κουνούν ρυθμικά με το τραγούδι.

Σε λίγα δευτερόλεπτα, οι χορεύτριες έχουν πάρει θέση δίπλα στην τραγουδίστρια και ξεκινούν το χορευτικό τους κρατώντας λευκά μαντίλια.

Φαίνεται μάλιστα πως το χορευτικό έχει κάποιες διαφορές με το viral χορευτικό του Jalla.

Οι φλόγες ξεπηδούν από πίσω τους, ενώ στην πλατφόρμα εμφανίζεται και η καρέκλα την οποία χρησιμοποιεί η Antigoni είτε για να χορέψει είτε για να κάτσει.

«You want more?» ρωτά το κοινό και ξαπλώνει στην πλατφόρμα ενώ την τραβά εναέριο πλάνο.

Στο τέλος, οι φλόγες φουντώνουν ενώ η τραγουδίστρια με τις χορεύτριες περπατούν με αποφασιστικότητα προς την άκρη της σκηνής, ολοκληρώνοντας την εμφάνισή τους.

Αν και η Antigoni ήταν το 3ο φαβορί του Β΄ ημιτελικού της Eurovision, τα στοιχεία δείχνουν πως έχει πέσει στην 9η θέση – δηλαδή οριακά περνά στον τελικό.