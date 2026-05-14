Εύη Δρούτσα: Ήταν λάθος που είπαν ότι ο Αkylas είναι καραγκιόζης, θα γράψω ένα τραγούδι για τη ζωή του

Για τη συμμετοχή του Akyla στη φετινή Eurovision μίλησε η Εύη Δρούτσα υπογραμμίζοντας ότι επιθυμεί να γράψει ένα τραγούδι για τον καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει φέτος την Ελλάδα στον διαγωνισμό.

Η γνωστή στιχουργός παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Το πρωινό» του ΑΝΤ1 την Πέμπτη (14.05.2026) και αναφέρθηκε στον Akyla. Μάλιστα, η Εύη Δρούτσα τόνισε ότι στην αρχή ο Akylas δεν είχε δείξει την υπέροχη φωνή του.

«Είναι ένα παιδί που δεν κουράζεται. Ξέρετε τι κουραστικό είναι αυτό που κάνει; Συν το άγχος που έχει μέσα του. Κι αυτή η τρεχάλα από το ένα στο άλλο, όταν εμείς δεν μπορούμε να τρέξουμε απέναντι. Τώρα άρχισαν να λένε για δεύτερος, δεν με αφορά αυτό, με αφορά ότι ο Akylas έχει κερδίσει, είναι πρώτος.

Αφού λέω θα γράψω ένα τραγούδι για τη ζωή του Akyla. Δεν είναι δυνατόν αυτό το παιδί, από το τίποτα να έχει κάνει τόσα πράγματα. Γι’ αυτόν είναι δώρο Θεού», δήλωσε αρχικά η Εύη Δρούτσα.

«Όταν είχε βγει δεν ξέραμε τη φωνή του. Οπότε έτσι που βγήκε σου λέει ο άλλος “καραγκιόζης είναι; τραγουδιστής είναι;”. Αυτό για εμένα ήταν το λάθος. Αν από τότε είχαμε ακούσει τη φωνή του, θα είχαμε κοκαλώσει όλοι. Εκτός του ότι θα είναι ψηλά, για την Ελλάδα είναι πρώτος. Ευτυχώς έχει τον Φωκά (σ.σ. Ευαγγελινό), αυτά όλα που έκανε, δεν θα τα σκεφτόταν άλλο μυαλό.

Εγώ που είπα “μήπως πουν ότι είναι καραγκιοζάκος”, γιατί δεν είχαμε ακούσει τίποτα, τώρα τι καραγκιοζάκος; Αυτός θέλει να γράψει τραγούδι για τη ζωή του», συμπλήρωσε η Εύη Δρούτσα.