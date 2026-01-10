Media

Eurovision 2026: Τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου η κλήρωση των ημιτελικών – Θα μεταδοθεί live στο ERTFLIX

Από την κλήρωση θα καθοριστεί σε ποιον από τους δύο ημιτελικούς θα διαγωνιστεί η Ελλάδα
Klavdia
Η Klavdia που εκπροσώπησε πέρσι την Ελλάδα στην Eurovision/ ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΕΣΙΔΗΣ

Έφτασε η στιγμή που θα μάθουμε σε ποιον ημιτελικό της Eurovision θα διαγωνιστεί η Ελλάδα! Η ΕΡΤ θα μεταδώσει από το ERTFLIX την κλήρωση των ημιτελικών του 70ού διαγωνισμού τραγουδιού, τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026, στις 20:00.

Η κλήρωση για τους δύο ημιτελικούς της Eurovision θα πραγματοποιηθεί στο δημαρχείο της Βιέννης, το Wiener Rathaus και θα μεταδοθεί απευθείας από το ERTFLIX, με διερμηνεία στα ελληνικά.

Από την κλήρωση θα καθοριστεί σε ποιον από τους δύο ημιτελικούς της Εurovision θα διαγωνιστούν και θα ψηφίσουν οι συμμετέχουσες χώρες.

Επιπλέον, από την κλήρωση θα καθοριστεί σε ποιον από τους δύο ημιτελικούς θα ψηφίσουν οι αποκαλούμενες «Big 4» (Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία) και η διοργανώτρια Αυστρία που διαγωνίζονται απευθείας στον Μεγάλο Τελικό.

Ο 70ός διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη της Αυστρίας, από τις 12 έως και τις 16 Μαΐου 2026.

