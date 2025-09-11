Eurovision 2026: Βόμβα από Ιρλανδία, θα απέχει αν συμμετάσχει το Ισραήλ – Η ανακοίνωση του RTE

Μία σοβαρή ανακοίνωση για το μέλλον της Ιρλανδίας στον διαγωνισμό της Eurovision έκανε ο RTE, ο Εθνικός Τηλεοπτικός και Ραδιοφωνικός Οργανισμός της χώρας, αναφέροντας ότι δεν θα πάρει μέρος στον διαγωνισμό το 2026 αν παραμένει σε αυτόν το Ισραήλ.

Η Ιρλανδία με τον τρόπο αυτόν προσπαθεί να εναντιωθεί με την απόφαση της EBU να συμμετέχει τα τελευταία χρόνια το Ισραήλ στη Eurovision, ενώ μαίνεται ο πόλεμος της Γάζας.

«Η θέση του RTΕ είναι ότι η Ιρλανδία δεν θα συμμετάσχει στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision του 2026, εάν παραμείνει η συμμετοχή του Ισραήλ και η τελική απόφαση σχετικά με τη συμμετοχή της Ιρλανδίας θα ληφθεί μόλις ληφθεί η απόφαση της EBU», αναφέρει η ανακοίνωση του RTE.

Ο γενικός διευθυντής του σταθμού, Kevin Bakhurst, υπογράμμισε: «Το RTΕ πιστεύει ότι η συμμετοχή της Ιρλανδίας θα ήταν απαράδεκτη δεδομένης της συνεχιζόμενης και φρικτής απώλειας ζωών στη Γάζα. Το RTΕ ανησυχεί επίσης βαθιά για τη στοχευμένη δολοφονία δημοσιογράφων στη Γάζα, την άρνηση πρόσβασης σε διεθνείς δημοσιογράφους στην περιοχή και την δεινή θέση των εναπομεινάντων ομήρων».

Σημειώνεται ότι το 2025 την Ιρλανδία εκπροσώπησε στον διαγωνισμό η Emmy με το τραγούδι «Laika Party».

Η 70ή Eurovision πρόκειται να πραγματοποιηθεί στη Βιέννη της Αυστρίας τον επόμενο Μάιο, μετά την νίκη του αυστριακού καλλιτέχνη JJ με το τραγούδι του «Wasted Love» στη Βασιλεία της Ελβετίας.

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει διαμάχη σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision. Μαζί με τους Ισπανούς και τους Σλοβένους τώρα και οι Ιρλανδοί δείχνουν τη δυσαρέσκειά τους, ενώ είχαν ζητήσει διαβουλεύσεις με την EBU σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ και η EBU είχε δεσμευτεί για διάλογο επί του θέματος.

Μάλιστα, μετά τη Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης τον Ιούλιο, ορισμένα μέλη της EBU εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Ανάλογη προειδοποίηση και από την Ισπανία

Το ενδεχόμενο να απέχει και η Ισπανία και από τη Eurovision του 2026 προανήγγειλε σε δήλωσή του ο Ισπανός υπουργός Πολιτισμού, Ernest Urtasun.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «La Hora De La 1» της TVE, τόνισε ότι αν το Ισραήλ παραμείνει στη λίστα των συμμετεχόντων τότε η χώρα του θα αναγκαστεί να αποχωρήσει από την επόμενη διοργάνωση στη Βιέννη.

«Αν δεν συμβεί αυτό αυτό που ζητάμε, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα», τόνισε μεταξύ άλλων.