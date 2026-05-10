Eurovision: Όταν ο Σάκης Ρουβάς το 2004 «εκτόπισε» τον νικητή του Eurostar και ξετρέλανε την Ευρώπη με το «Shake it»

Ένα από τα επιτυχημένα τραγούδια που έχει στείλει η Ελλάδα στη Eurovision είναι το «Shake it», που τραγούδησε ο Σάκης Ρουβάς στη σκηνή του διαγωνισμού στην Κωνσταντινούπολη, το μακρινό 2004. Το ξεσηκωτικό κομμάτι κατάφερε να κατακτήσει την 3η θέση και να μείνει στην ιστορία. Κι όμως, τα πράγματα θα ήταν κανονικά πολύ διαφορετικά για τη χώρα μας, διότι εκείνη τη χρονιά δεν ήταν να πάει στον διαγωνισμού ούτε ο διάσημος σταρ ούτε το εν λόγω κομμάτι!

Ο Σάκης Ρουβάς στο… πάρα πέντε «εκτόπισε» τον νεαρό και ταλαντούχο Απόστολο Ψυχράμη, αδελφό της Αντιγόνης και της Ειρήνης Ψυχράμη, ο οποίος κέρδισε στον διαγωνισμό «Eurostar», που διοργάνωσε η ΕΡΤ για να βρει το κατάλληλο πρόσωπο που θα εκπροσωπούσε την Ελλάδα στη Eurovision. Ωστόσο, λίγες ημέρες μετά τον τελικό και την ανάδειξη του προσώπου ο διάσημος pop star πήρε απευθείας ανάθεση να πάει στον διαγωνισμό. Ο Σάκης Ρουβάς πήγε, ξεχώρισε αμέσως, κατέκτησε την 3η θέση και όλα τα υπόλοιπα ανήκουν στην ιστορία… Πάμε να δούμε όμως τι ακριβώς είχε συμβεί τότε!

Το «Eurostar», ο νικητής και η απευθείας ανάθεση

Το Οκτώβριο του 2003 είχε γίνει γνωστό και μάλιστα η δημόσια τηλεόραση είχε ξεκινήσει να προβάλλει τρέιλερ, ζητώντας από νέους καλλιτέχνες να πάρουν μέρος σε έναν διαγωνισμό ταλέντων με τίτλο «Eurostar», ο νικητής του οποίου θα εκπροσωπούσε την Ελλάδα στη Eurovision του 2004 που θα γινόταν στην Κωνσταντινούπολη.

Μάλιστα, σε συνέντευξη τύπου στις 22 Οκτωβρίου 2003, ο τότε διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΤ, Τζώνυ Καλημέρης είχε αναφέρει ότι η απόφαση να διοργανωθεί το talent show ήταν βασισμένο στο μεγάλο αυξημένο ενδιαφέρον που υπήρχε στην Ελλάδα για τη Eurovision, καθώς και η ανάγκη να βρεθούν νέοι ταλαντούχοι καλλιτέχνης. Η παραγωγή του Eurostar έγινε από την ΕΡΤ σε συνεργασία με την Fremantle.

Καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα πήραν μέρος σε οντισιόν τραγουδώντας ένα τραγούδι της επιλογής τους, μπροστά σε μία κριτική επιτροπή, η οποία αποτελούταν από τη Δάφνη Μπόκοτα, την Άρτεμις Γουνάκη και τον Ανδρέα Ροδίτη. Η επιτροπή θα επέλεγε τους φιναλίστ που θα συμμετείχαν στους ζωντανούς προκριματικούς, καταλήγοντας στον τελικό με τρεις διαγωνιζόμενους.

Μετά το πέρας των οντισιόν, 36 καλλιτέχνες έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και τελικά τρεις από αυτούς κατάφεραν να φτάσουν στον μεγάλο ελληνικό τελικό. Αυτοί ήταν ο Αντώνης Δόμινος με το «Take On Me», η Γιάννα Φαφαλιού, με το «2 Be Together» και ο Απόστολος Ψυχράμης, με το «Conga». Ο τελικός έγινε στις 12 Μαρτίου 2004 και νικητής αναδείχτηκε ο Απόστολος Ψυχράμης. Ο νικητής, Απόστολος Ψυχράμης, επιλέχθηκε από το τηλεοπτικό κοινό (40%) και από μία κριτική επιτροπή (60%). Στη συνέχεια, ο νεαρός καλλιτέχνης θα ερμήνευε τρία τραγούδια, σε σύνθεση του Νίκου Τερζή, σε μία ειδική εκπομπή στις 17 Μαρτίου 2004 και το αποτέλεσμα θα έκρινε αποκλειστικά το τηλεοπτικό κοινό.

Εν τω μεταξύ, είχαν αρχίζει να ακούγονται κάποιοι… ψίθυροι ότι τελικά η εκπροσώπηση της Ελλάδας θα ανατεθεί σε κάποιο μεγάλο Έλληνα καλλιτέχνη, παρόλα αυτά η ΕΡΤ διαβεβαίωσε ότι η εκπομπή θα συνεχιστεί κανονικά. Την ίδια ώρα, η Σάκης Ρουβάς σε κάποιες συνεντεύξεις του δήλωσε ότι θα ήθελε να πάει στη Eurovision.

Τελικά, στις 13 Μαρτίου 2004, η Δάφνη Μπόκοτα επιβεβαίωσε τις φήμες ότι ο Σάκης Ρουβάς θα εκπροσωπούσε την Ελλάδα στην Eurovision του 2004, προσθέτοντας ότι ο Τζώνης Καλημέρης και ο Σάκης Ρουβάς θα συναντηθούν για να συζητήσουν ένα πιθανό ντουέτο του διάσημου τραγουδιστή με τον νικητή του «Eurostar», Απόστολο Ψυχράμη. Ωστόσο, το ντουέτο δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, όπως ούτε η ειδική εκπομπή που θα παρουσίαζε τα τραγούδια που θα ερμήνευε ο Απόστολος Ψυχράμης. Μάλιστα, τότε η Δάφνη Μπόκοτα είχε αναφέρει ότι η καθυστερημένη ολοκλήρωση του «Eurostar» ήταν ένας από τους λόγους που εμπόδισε την εκπροσώπηση της Ελλάδας από τον Απόστολο Ψυχράμη, καθώς ο Νίκος Τερζής δεν πρόλαβε να συνθέσει ένα τραγούδι που ταίριαζε στη φωνή του.

Δύο ημέρες αργότερα, στις 15 Μαρτίου 2004, η ΕΡΤ ανακοίνωσε επίσημα ότι ο Σάκης Ρουβάς θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Κωνσταντινούπολη, με ένα τραγούδι των Νίκου Τερζή και Νεκτάριου Τυράκη, που είχε τίτλο «Shake it».

Όσο για τον νικητή του Eurostar, Απόστολο Ψυχράμη αλλά και τους άλλους δύο φιναλίστ, Αντώνη Δόμινο και Γιάννα Φαφαλιού, ανακοινώθηκε ότι θα βρίσκονται στα φωνητικά του Σάκη Ρουβά. Λίγες ημέρες μετά, στις 20 Μαρτίου 2004, έγινε η επίσημη παρουσίαση της ελληνικής συμμετοχής σε ειδική εκπομπή της ΝΕΤ, με παρουσιάστρια τη Δάφνη Μπόκοτα.