Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – spoiler: Ο Οδυσσέας θύμα απαγωγής

Μία μεγάλη ανατροπή έρχεται στα νέα επεισόδια της δραματικής σειράς του ALPHA, με τίτλο «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού MyTV στη σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» του ALPHA, την ώρα που η Μαγδαληνή προσπαθεί να στηρίξει την αδελφή της την Πολυξένη, οι συναντήσεις του Οδυσσέα και του Ιάκωβου με τους Ιασωνίδες οδηγούν σε μια καλά στημένη παγίδα και η ζωή του πρώτου κινδυνεύει.

H Μαγδαληνή και ο Οδυσσέας αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο των εξελίξεων στα επόμενα επεισόδια. Σύμφωνα με τις εξελίξεις που σας εξασφαλίσαμε, η Άννα δείχνει στη Μαγδαληνή το άρθρο που αφορά την Πολυξένη και η κοπέλα προσπαθεί να κατανοήσει όχι μόνο τα γεγονότα, αλλά και τις συνέπειές τους για την αδελφή της.

Ακόμη, ο Πέτρος εμφανίζεται με ένα νέο που ανατρέπει τα πάντα: ανακοινώνει την αυτοκτονία του Ηλία. Η είδηση πέφτει σαν κεραυνός και η Μαγδαληνή παγώνει, καθώς η ανησυχία της για την Πολυξένη κορυφώνεται. Έτσι, αρχίζει να σκέφτεται τρόπους να την προσεγγίσει, να τη βρει και να τη στηρίξει, πριν χαθεί μέσα στο χάος που δημιουργείται γύρω της. Η Μαγδαληνή, επικοινωνεί με τη Μελισσάνθη και της μεταφέρει όλα τα νέα για την Πολυξένη, χωρίς να ωραιοποιεί τίποτα. Οι δύο αδελφές, ενωμένες από την αγωνία και την ευθύνη, αποφασίζουν να τη βρουν και να σταθούν στο πλευρό της. Δεν υπάρχει χρόνος για δισταγμούς: η ανάγκη για στήριξη γίνεται επιτακτική και τις ωθεί σε δράση.

Την επόμενη μέρα, καταφέρνουν επιτέλους να εντοπίσουν την Πολυξένη. Η συνάντηση είναι φορτισμένη, όμως οι δύο γυναίκες διατηρούν την ψυχραιμία τους, επιλέγοντας να σταθούν δίπλα της με κατανόηση και σιωπηλή δύναμη. Η Πολυξένη βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας και της προσωπικής της απώλειας και η παρουσία των αδελφών της λειτουργεί σαν ένα σταθερό έδαφος μέσα στην καταιγίδα. Κι ενώ συμβαίνουν αυτά, ο Οδυσσέας μαζί με τον Ιάκωβο συναντούν τον Ιασωνίδη, σε μια συνάντηση που μοιάζει τυπική, αλλά κρύβει ένταση και υπόγεια ερωτήματα. Αργότερα, ο Ιάκωβος, κινούμενος πιο στρατηγικά, ζητά από την Τζένη να συλλέξει κάθε δυνατή πληροφορία για τον Ιασωνίδη, υποψιαζόμενος ότι πίσω από τις κινήσεις του υπάρχει κάτι περισσότερο.

Ο Οδυσσέας, χωρίς να αποκαλύψει τίποτα σε κανέναν, συνεχίζει να κινείται στο σκοτεινό μονοπάτι των επαφών του. Συναντά έναν από τους δύο Ιασωνίδες και η μεταξύ τους συνομιλία καταλήγει στη συμφωνία να συναντηθούν ξανά αργότερα. Ωστόσο η υπόσχεση αυτή αποδεικνύεται παγίδα. Όταν ο Οδυσσέας εμφανίζεται στο προκαθορισμένο σημείο, τα δύο αδέλφια τον αιφνιδιάζουν. Χωρίς να του αφήσουν περιθώριο αντίδρασης, τον απάγουν και τον μεταφέρουν σε μια απομονωμένη αποθήκη, όπου τον φυλακίζουν.

Η ένταση κορυφώνεται, καθώς οι παράλληλες ιστορίες συγκλίνουν σε μια επικίνδυνη πραγματικότητα: από τη μία η προσπάθεια σωτηρίας της Πολυξένης και από την άλλη η απειλή που πλέον βαραίνει τον Οδυσσέα δημιουργούν ένα σκηνικό όπου κάθε επόμενη κίνηση μπορεί να αποδειχτεί καθοριστική.