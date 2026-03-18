Eurovision: Το Ισραήλ «φλερτάρει» με αποκλεισμό από τον διαγωνισμό λόγω νομοσχεδίου για τη δημόσια τηλεόραση

Στο Ισραήλ προωθείται ένα νέο νομοσχέδιο, για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση το οποίο θέτει σε κίνδυνο τη συμμετοχή της χώρας στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.

Φέτος υπήρξαν πολλές αντιδράσεις εξαιτίας της συμμετοχής του Ισραήλ στη Eurovision της Βιέννης και μάλιστα αρκετές ευρωπαϊκές χώρες αποχώρησαν εξαιτίας της απόφασης της EBU. Τελικά, η χώρα θα συμμετάσχει με εκπρόσωπο τον Noam Bettan, ο οποίος θα διαγωνιστεί με το τραγούδι «Michelle». Όμως υπάρχει ενδεχόμενο αυτή να είναι και η τελευταία χρονιά…

Σύμφωνα με άρθρο του ισραηλινού euromix.co.il, ο Αβιχάι Μποαρόν του κόμματος Λικούντ έθεσε μία πρόταση που θα μπορούσε να βλάψει την ανεξαρτησία του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού Kan και να θέσει σε κίνδυνο τη συμμετοχή του Ισραήλ στην Eurovision. Η πρόταση τέθηκε στην Επιτροπή Οικονομικών, αλλά υπήρξε αντίδραση από τον πρόεδρο της επιτροπής, Ντέιβιντ Μπιτάν.

Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο, η ισραηλινή κυβέρνηση θα ήταν αυτή που θα καθόριζε τον προϋπολογισμό της εταιρείας ως μέρος του κρατικού προϋπολογισμού, σε αντίθεση με τη συνήθη κατάσταση στην οποία ο προϋπολογισμός της εταιρείας παραμένει σταθερός προκειμένου να διατηρηθεί η ανεξαρτησία της από την κυβέρνηση. Στελέχη του Kan έχουν εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους για τον νόμο στο παρελθόν και σήμερα στάλθηκε επιστολή εκ μέρους της στον πρόεδρο του το κοινοβούλιο του Ισραήλ.

Η EBU ανησυχεί με τις εξελίξεις, καθώς δήλωσε: «Είμαστε πολύ ανήσυχοι για τον νόμο που θα επιτρέψει αλλαγές ή ακύρωση κονδυλίων στον προϋπολογισμό της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής εταιρείας, θέτοντας παράλληλα σε κίνδυνο την ανεξαρτησία της. Αυτή η εξέλιξη θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως προσπάθεια της ισραηλινής κυβέρνησης να αναλάβει τον έλεγχο του «Kan».

Μάλιστα, ζήτησε να σταματήσουν άμεσα οι προσπάθειες των πολιτικών να παρέμβουν στον προϋπολογισμό του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού.

Αν αυτή η πρόταση περάσει, το Ισραήλ κινδυνεύει να αποκλειστεί από τον διαγωνισμό της Eurovision. Ωστόσο αυτό δε σημαίνει ότι κινδυνεύει η συμμετοχή του 2026, αλλά η ανησυχία αφορά τα επόμενα χρόνια, από το 2027 και μετά.