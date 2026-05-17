Akylas: Οι νέες φωτογραφίες από την επιστροφή του και τα ευφάνταστα τραγούδια που ετοιμάζει για τους Έλληνες

O Akylas κατάφερε να κατακτήσει τη 10η θέση στον μεγάλο μεγάλο τελικό της Eurovision, που έγινε το βράδυ του Σαββάτου (16.052026) στη Βιέννη της Αυστρίας. Ο γνωστός καλλιτέχνης που θεωρείτο ένα από τα μεγάλα φαβορί του διαγωνισμού μία ημέρα αργότερα επέστρεψε στα πάτρια εδάφη.

Το μεσημέρι της Κυριακής (17.05.2026), ο νεαρός τραγουδιστής προσγειώθηκε, μαζί με την ομάδα του, στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος της Αθήνας και μίλησε για τα συναισθήματά του μετά τη 10η θέση στη Eurovision. Μάλιστα, ο Akylas ήταν ιδιαίτερα συγκινημένος, όταν έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους.

Σημειώνεται ότι ο Akylas είχε κάνει δηλώσεις και αμέσως μετά την ολοκλήρωση του τελικού και δεν κατάφερε να κρύψει την απογοήτευσή του, ενώ τη νίκη στη Eurovision πήρε η Βουλγαρία με τη Dara με το «Bangaranga», που είχε άρωμα Ελλάδας.

Στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά, τα οποία υποδέχτηκαν τον τραγουδιστή με δώρα. Εκείνος χαιρέτησε τον κόσμο, όπως φαίνεται από το νέο φωτογραφικό υλικό που εξασφάλισε το newsit.gr.

Φορώντας ένα λευκό μπλουζάκι, ένα γαλάζιο jacket, μία ροζ βερμούδα και ένα καπέλο με τα χαρακτηριστικά «αυτάκια» του, ο Akylas έφτασε μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της ελληνικής αποστολής.

Πλέον άφησε πίσω του αλλά κρατά για πάντα μέσα του την εμπειρία που είχε με τη συμμετοχή του στη Eurovision.

Οι δηλώσεις του Akyla στο αεροδρόμιο

Όταν ο Akylas έφτασε στην Ελλάδα παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις, με δάκρυα να τρέχουν από τα μάτια του.

«Ήταν απίστευτο, ήταν μία πρωτόγνωρη εμπειρία για μένα. Θέλω να ευχαριστήσω όσους εσάς που κάνατε το όνειρό μου πραγματικότητα. Στην αρχή ήταν λίγο δύσκολο, το βράδυ γιατί είχα πάθει ένα σύνδρομο εγκατάλειψης ότι όλο αυτό που χτίστηκε ξαφνικά θα φύγει, αλλά η αγάπη του κόσμου και εδώ στο αεροδρόμιο όπως και στη Βιέννη (σ.σ. ήταν μεγάλη)», είπε μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Συγγνώμη, μου είναι λίγο δύσκολο…», πρόσθεσε και ξέσπασε σε κλάματα.

«Η ουσία είναι ότι βρέθηκα εκεί και το απόλαυσα», ανέφερε σε άλλο σημείο.

«Ελπίζω να σας έκανα περήφανους. Εγώ έδωσα το 100% μου. Έκανα ό,τι καλύτερο μπορώ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με αυτό που κάναμε. Η ομάδα μας δούλεψε πάρα πολύ σκληρά. Δεν καταλαβαίνετε! Δώσαμε ψυχή και αίμα πραγματικά, δουλέψαμε πάρα πολλές ώρες. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και ευγνώμων που είχα την τιμή να συνεργαστώ με αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους, με τον Φωκά, με την ομάδα μου, με τα παιδιά πάνω στο stage. Και πραγματικά, η αγάπη που λαμβάνω αυτή τη στιγμή είναι αυτή που με κάνει να συγκινούμαι και όχι ο φόβος», σημείωσε στη συνέχεια ο Akylas.

«Ανυπομονώ να ξαναπάω στην πόλη μου, τις Σέρρες», δήλωσε ακόμα, ενώ αναφέρθηκε και στο άλμπουμ που ετοιμάζει και αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα.

Τα ευφάνταστα τραγούδια που ετοιμάζει για τους Έλληνες

O Akylas ετοιμάζει τον νέο του δίσκο, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται τόσο το Ferto όσο και άλλα φιλόδοξα τραγούδια.

Σύμφωνα με ανάρτηση του νεαρού καλλιτέχνη στο Instagram τα τραγούδια του έχουν μικρούς και πολύ ευφάνταστους τίτλους.

Εκτός από το διάσημο και αγαπημένο «Ferto» το νέο άλμπουμ του Akyla που αναμένεται να κυκλοφορήσει την Παρασκευή 22 Μαΐου 2026 περιλαμβάνει τα εξής κομμάτια: «Parto», «Ι Poli», «Μeli», «Αkyla Tequila», «SpastoSpasto», «Star Final Boss» και «Voulosto?».

Όπως παρατηρείται οι τίτλοι των νέων τραγουδιών είναι ευφάνταστοι και αποτελούνται από λίγες λέξεις που περνούν σαφή μηνύματα.