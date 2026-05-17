Σάκης Ρουβάς για Eurovision: Δεν μ’ αρέσει που υπάρχουν επιτροπές, θέλω να ψηφίζει ο κόσμος μόνο

«Δεν ξέρω αν ήταν δίκαιο για τον Akyla», υπογράμμισε
Tη γνώμη του για τη Eurovision εξέφρασε δημοσίως ο Σάκης Ρουβάς, ο οποίος έχει εκπροσωπήσει στο παρελθόν τη χώρα μας δύο φορές στον δημοφιλή διαγωνισμό.

Ο διάσημος pop star ανέφερε ότι δεν ξέρει αν ήταν άδικη η 10η θέση για τον Akyla, υπογραμμίζοντας ότι δεν του αρέσει πολύ ψηφίζουν και επιτροπές. Ας θυμηθούμε όταν ο Σάκης Ρουβάς το 2004 «εκτόπισε» τον νικητή του Eurostar και ξετρέλανε την Ευρώπη με το «Shake it» στη Εurovision.

Ο Σάκης Ρουβάς και η Νατάσα Θεοδωρίδου παραχώρησαν κοινές δηλώσεις στους δημοσιογράφους, οι οποίες προβλήθηκαν την Κυριακή (17.05.2026) στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» του ALPHA.

«Δεν ξέρω αν ήταν δίκαιο για τον Akyla. Δεν υπάρχει. Τι σημαίνει «δίκαιο» σε αυτά τα πράγματα; Εμένα, να σας πω την αλήθεια; Να σας πω κάτι που δεν μ’ αρέσει; Δεν μ’ αρέσει που υπάρχουν επιτροπές. Εγώ θέλω να ψηφίζει ο κόσμος μόνο», ξεκαθάρισε ο Σάκης Ρουβάς.

Η Eurovision έχει αλλάξει πολύ. Δεν έχει; Δεν το βλέπετε; Δείτε τι γινόταν το ’04 και τι γίνεται τώρα.

«Εγώ τον θυμάμαι τον Σάκη και ήταν υπέροχος. Υπέροχος και ο Akylas και όλα μια χαρά. Πολύ ωραία», δήλωσε με τη σειρά της η Νατάσσα Θεοδωρίδου. 

