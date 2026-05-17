Βικτώρια Χαλκίτη: Δεν το περιμέναμε ότι θα παίρναμε τη Eurovision με τη Βουλγαρία, χοροπηδάγαμε σαν 5χρονα

Η Dara αναδείχτηκε η μεγάλη νικήτρια της Eurovision για το 2026, εκπροσωπώντας τη Βουλγαρία και – όπως σας έχουμε ήδη αποκαλύψει – η συμμετοχή αυτή είχε ελληνικό αέρα. Στην ομάδα βρισκόταν τόσο ο Δημήτρης Κοντόπουλος όσο και η Βικτώρια Χαλκίτη.

Η vocal coach της Dara και γνωστή Ελληνίδα τραγουδίστρια, Βικτώρια Χαλκίτη, μίλησε την Κυριακή (17.05.2026) στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» και αναφέρθηκε στη νίκη της Βουλγαρίας στη Eurovision.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως σημείωσε η νίκη ήταν απρόσμενη και έκανε τους πάντες στη βουλγαρική αποστολή να πανηγυρίσουν από χαρά.

«Φυσικά και δεν το περιμέναμε… Όλοι ελπίζουμε για το καλύτερο. Αυτός ήταν ο στόχος μας, να πάμε καλά στην εμφάνιση, και νομίζω ότι το πετύχαμε, το πέτυχε η Dara. Χοροπηδάγαμε σαν 5χρονα! Πρώτη νίκη της Βουλγαρίας και πρώτη νίκη δική μου», είπε η Βικτώρια Χαλκίτη.

«Θέλω φυσικά να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Δημήτρη Κοντόπουλο, γιατί με εμπιστεύεται σε αυτό το project και νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο το ότι υπάρχει ένα άρωμα Ελλάδας μέσα σε αυτή την νίκη», πρόσθεσε η Βικτώρια Χαλκίτη.