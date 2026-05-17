YFSF – Η Ιουλία Καλλιμάνη συνάντησε τον «εαυτό της» στη σκηνή και αναφώνησε: «Καλέ εγώ»

Η Ιουλία Καλλιμάνη, βρέθηκε στο στούντιο του «Your Face Sounds Familiar» το βράδυ της Κυριακής (18/5/26) και είδε από κοντά, την Μαριλού Κατσαφάδου να μεταμορφώνεται σε… Ιουλία Καλλιμάνη.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια, παρακολούθησε από την οθόνη τα όσα συνέβαιναν στο live του «Your face sounds familiar» και μόλις αντίκρισε την Μαριλού Κατσαφάδου να την μιμείται live, η Ιουλία Καλλιμάνη είπε με έκπληξη: «Καλέ, εγώ!».

Μάλιστα, όταν η σκηνική προσπάθεια έλαβε τέλος, ο Σάκης Ρουβάς αιφνιδίασε την Μαριλού Κατσαφάδου καλωσορίζοντας την… πραγματική Ιουλία Καλλιμάνη στο σόου μεταμφιέσεων.

«Μαριλού, είσαι υπέροχη, αγάπη μου! Ό,τι και να κάνεις, είσαι υπέροχη πραγματικά. Είστε τρελοί όλοι σας, εδώ μέσα, δεν είσαστε καλά! Μέχρι και τα τατουάζ στο χέρι είναι ίδια» είπε…

«Μαριλού, είσαι φανταστική, είσαι υπέροχη! Συγχαρητήρια» τόνισε η τραγουδίστρια για αυτό που παρουσίασε η Μαριλού Κατσαφάδου στη σκηνή του YFSF…