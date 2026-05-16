Eurovision: Το σκάνδαλο ψηφοφορίας το 2022 και η μεγάλη αλλαγή που έφερε – Όταν η στατιστική «μίλησε»

Φέτος η Eurovision γιορτάζει τα 70 χρόνια του μουσικού διαγωνισμού της. Ο διαγωνισμός τραγουδιού δημιουργήθηκε πριν από επτά δεκαετίες ως μια συμβολική προσπάθεια μιας διχασμένης, μεταπολεμικής Ευρώπης να ενωθεί μέσα από τη μουσική. Κάθε χρόνο, δεκάδες χώρες από την ήπειρο – και τα τελευταία χρόνια και εκτός αυτής – συμμετέχουν σε αυτό που θεωρείται το πιο δημοφιλές μη αθλητικό τηλεοπτικό γεγονός παγκοσμίως.
Η «βασίλισσα» εξακολουθεί να είναι η Φινλανδία στα προγνωστικά για τον τελικό της Eurovision 2026, είναι σταθερά στην κορυφή, και μέχρι στιγμής δεν δείχνει να παραδίδει το προβάδισμά της. Ωστόσο, μετά και τον B’ ημιτελικό, η Αυστραλία με την Delta μπήκε «σφήνα» στις πρώτες θέσεις και έκανε την απόλυτη ανατροπή. Βρίσκεται στη 2η θέση, «ανακατεύοντας» όλα τα προηγούμενα δεδομένα. Η Ελλάδα με τον Akylas, παρότι έχασε κάποια ποσοστά, συνεχίζει να βρίσκεται στην τριάδα. Εντυπωσιακή άνοδο καταγράφουν η Ρουμανία και η Βουλγαρία από εκεί που κανείς δεν περίμενε.
Ως ένας διαγωνισμός τραγουδιού που το 2025 είδαν περίπου 166 εκατομμύρια θεατές, τα αποτελέσματα της Eurovision έχουν μεγάλη σημασία – όχι μόνο για τον νικητή, αλλά και επειδή καθορίζουν ακόμη και τη διοργάνωση της επόμενης χρονιάς. Ωστόσο, ένα ζήτημα που συνοδεύει εδώ και δεκαετίες τον διαγωνισμό είναι το λεγόμενο «bloc voting», δηλαδή η τάση χωρών να ψηφίζουν πιο ευνοϊκά γειτονικά ή πολιτισμικά μπλοκ.
Το 2008, ο σχολιαστής της BBC Terry Wogan είχε επικρίνει ανοιχτά αυτό το φαινόμενο, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πρέπει να πεις ότι αυτό δεν είναι πια μουσικός διαγωνισμός». Λίγο αργότερα αποχώρησε οριστικά από τον ρόλο του.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι υποψίες για «φιλικές» ψήφους έχουν φτάσει ακόμη πιο μακριά.
Το 1968, στον διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε στο Royal Albert Hall του Λονδίνου, ο Βρετανός και φαβορί Cliff Richard και το τραγούδι Congratulations έχασαν οριακά από την ισπανική συμμετοχή La, La, La. Δεκαετίες αργότερα, ο Ισπανός παρουσιαστής Jose Maria Inigo υποστήριξε ότι το αποτέλεσμα είχε αλλοιωθεί υπέρ της Ισπανίας του Φράνκο, με τις κατηγορίες αυτές να ενισχύονται αργότερα από δημοσιογραφική έρευνα στην Ιρλανδία.
Το σύγχρονο σύστημα και το σκάνδαλο του 2022
Η Eurovision περιλαμβάνει δύο ημιτελικούς και έναν μεγάλο τελικό, με το αποτέλεσμα να προκύπτει από τις ψήφους της κριτικής επιτροπής κριτών και του κοινού μέσω του televoting.
Παρότι αυτό το μοντέλο σχεδιάστηκε για μεγαλύτερη ισορροπία, το 2022 στον 66ο διαγωνισμό της Eurovision ξέσπασε νέο μεγάλο σκάνδαλο.