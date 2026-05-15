Η Καίτη Γαρμπή στο J2US με «άρωμα» Eurovision: Σκεφτόμουν στη σκηνή «τι δουλειά έχω εγώ εδώ»

«Μόλις μπήκα στο καμαρίνι έπεσα κάτω και άρχισα να κλαίω με λυγμούς από την υπερένταση» θυμάται η Καίτη Γαρμπή
Τη συμμετοχή της στη Eurovision θυμήθηκε η Καίτη Γαρμπή στο «J2US», το οποίο μεταδόθηκε εκτάκτως το βράδυ της Παρασκευής (15.05.2026), παραμονή του τελικού του μουσικού διαγωνισμού με την Ελλάδα και την Κύπρο.

Μάλιστα, νωρίς νωρίς, η Καίτη Γαρμπή γύρισε πίσω στον χρόνο και μοιράστηκε με τους τηλεθεατές του «J2US» ένα πολύ μικρό παρασκήνιο από τη βραδιά που έλαβε μέρος και η ίδια στη Eurovision.

Έτσι, όταν ο παρουσιαστής και παραγωγός του μουσικού σόου της έδωσε τον λόγο, η δημοφιλής τραγουδίστρια εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως «εκείνη τη βραδιά είχα πάρα πολύ άγχος. Ξέρεις, βγήκα με έναν αέρα… νόμιζα ότι ήμουν στο μαγαζί που δούλευα στην Αθήνα τότε και βγήκα με πολύ ύφος».

«Όταν όμως συνειδητοποίησα ότι κουβαλώ την Ελλάδα στις πλάτες μου, με το που ξεκίνησε η μουσική, είπα ”θα γυρίσω πίσω και ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει”. Δηλαδή σκέφτηκα να φύγω, νόμιζα ότι θα φύγω από τη σκηνή».

 

«Σκεφτόμουν ”πρέπει να φύγω, τι δουλειά έχω εγώ εδώ;”. Ήμουν λοιπόν αεράτη, δεν φάνηκε καθόλου και, μόλις γύρισα και μπήκα στο καμαρίνι, έπεσα κάτω και άρχισα να κλαίω με λυγμούς από την υπερένταση», πρόσθεσε, ακόμα, η Καίτη Γαρμπή στον «αέρα» του έκτακτου «J2US» που προβλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής, στο πρόγραμμα του OPEN.

