Antigoni Buxton: Η πρώτη ανάρτηση μετά την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της Eurovision

Στον μεγάλο τελικό της Εurovision πέρασε η Antigoni Buxton, η οποία φέτος εκπροσωπεί την Κύπρο στον μουσικό διαγωνισμό.

Η Κύπρια ερμηνεύτρια μετά την πρόκρισή της έκανε κάποιες δηλώσεις για τα συναισθήματά της, ενώ το βράδυ της Παρασκευής, μία ημέρα πριν ανέβει στη σκηνή της Eurovision έκανε μία συγκινητική ανάρτηση για την πατρίδα της, την Κύπρο. Αυτή είναι η πρώτη φορά που δημοσιεύσει κάτι η Antigoni Buxton μετά το τέλος του Β’ ημιτελικού.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που υψώνω περήφανα την κυπριακή σημαία και σίγουρα δεν θα είναι η τελευταία. Κύπρο μου έχεις την καρδιά μου, προσεύχομαι να μπορώ να σε κάνω περήφανη», έγραψε η Antigoni στο Instagram και μοιράστηκε μερικές φωτογραφίες της.

Μάλιστα στις περισσότερες από αυτές κρατάει την κυπριακή σημαία.

«Είμαι πολύ χαρούμενη! Ήταν να πεθάνω όταν περιμέναμε να πουν “Κύπρο” αλλά ένιωθα μία σιγουριά ότι θα περάσουμε. Πιστεύω πολύ στο “Jalla”, περάσαμε τέλεια, για εμάς είναι ένα πάρτι πάνω στο τραπέζι, κάτι πολύ χαρούμενο κι εγώ το έζησα.

Ζω το όνειρό μου. Χωρίς τη μαμά μου δεν θα ήμουν εδώ. Όταν περιμέναμε και είπα “δεν θα πουν Κύπρο”, εκείνη μου είπε “είσαι η καλύτερη, τι λες; θα περάσουμε”. Το πρώτο μήνυμα που έλαβα ήταν από το αγόρι μου», είχε δηλώσει μετά την πρόκρισή της η Antigoni.