Media

Antigoni Buxton: Η πρώτη ανάρτηση μετά την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της Eurovision

«Δεν είναι η πρώτη φορά που υψώνω περήφανα την κυπριακή σημαία και σίγουρα δεν θα είναι η τελευταία», έγραψε η νεαρή καλλιτέχνιδα
Antigoni Buxton
H Antigoni Buxton
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Στον μεγάλο τελικό της Εurovision πέρασε η Antigoni Buxton, η οποία φέτος εκπροσωπεί την Κύπρο στον μουσικό διαγωνισμό.

Η Κύπρια ερμηνεύτρια μετά την πρόκρισή της έκανε κάποιες δηλώσεις για τα συναισθήματά της, ενώ το βράδυ της Παρασκευής, μία ημέρα πριν ανέβει στη σκηνή της Eurovision έκανε μία συγκινητική ανάρτηση για την πατρίδα της, την Κύπρο. Αυτή είναι η πρώτη φορά που δημοσιεύσει κάτι η Antigoni Buxton μετά το τέλος του Β’ ημιτελικού. 

«Δεν είναι η πρώτη φορά που υψώνω περήφανα την κυπριακή σημαία και σίγουρα δεν θα είναι η τελευταία. Κύπρο μου έχεις την καρδιά μου, προσεύχομαι να μπορώ να σε κάνω περήφανη», έγραψε η Antigoni στο Instagram και μοιράστηκε μερικές φωτογραφίες της.

Μάλιστα στις περισσότερες από αυτές κρατάει την κυπριακή σημαία. 

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Antigoni (@antigoni)

«Είμαι πολύ χαρούμενη! Ήταν να πεθάνω όταν περιμέναμε να πουν “Κύπρο” αλλά ένιωθα μία σιγουριά ότι θα περάσουμε. Πιστεύω πολύ στο “Jalla”, περάσαμε τέλεια, για εμάς είναι ένα πάρτι πάνω στο τραπέζι, κάτι πολύ χαρούμενο κι εγώ το έζησα.

Ζω το όνειρό μου. Χωρίς τη μαμά μου δεν θα ήμουν εδώ. Όταν περιμέναμε και είπα “δεν θα πουν Κύπρο”, εκείνη μου είπε “είσαι η καλύτερη, τι λες; θα περάσουμε”. Το πρώτο μήνυμα που έλαβα ήταν από το αγόρι μου», είχε δηλώσει μετά την πρόκρισή της η Antigoni.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
164
106
89
81
65
Media: Περισσότερα άρθρα
Όταν ο Σταύρος Φλώρος που ακρωτηριάστηκε φώναξε «Τηλέμαχος» μετά από νίκη σε αγώνισμα στο Survivor - Η ιστορία με τον 15χρονο που «χάθηκε» στην Καβάλα
Ο Σταύρος Φλώρος κατάγεται από την Μεσορόπη Καβάλας και συντοπίτης του ήταν ο 15χρονος Τηλέμαχος Τσιμιρίκας που σκοτώθηκε στην προσπάθειά του να σώσει τα αδέρφια του από το φλεγόμενο σπίτι τους
Σταύρος Φλώρος
Newsit logo
Newsit logo