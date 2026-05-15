Media

Ζέτα Μακρυπούλια: «Πήγαινα στα γυρίσματα του “Ρουκ Ζουκ” και είχα μάθει να μπαίνω κάπως στο ρελαντί»

«Στην καραντίνα, λοιπόν, για πρώτη φορά διαλύθηκε ο χρόνος» εξομολογείται η Ζέτα Μακρυπούλια
Ζέτα Μακρυπούλια
Ζέτα Μακρυπούλια / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

«Γι’ αυτό είμαι ίσως τόσο δεμένη με το “Ρουκ Ζουκ”, γιατί την πραγματική μου ζωή την τύλιγε τότε η ματαιότητα» είπε η Ζέτα Μακρυπούλια.

Για τις αλλαγές που έχει επιλέξει να κάνει στην καθημερινότητα της αλλά και για το φλερτ με τη ματαιότητα μίλησε, ανάμεσα σε πολλά άλλα, η Ζέτα Μακρυπούλια στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που έδωσε στο ΒΗΜΑgazino και την δημοσιογράφο Έρη Βαρδάκη.

Τι έχει αλλάξει ριζικά μέσα σας;

Είμαι σε μια διαδικασία τού να επαναφέρω τη χαρά, την ανεμελιά στη ζωή μου. Με τύλιξε για πολύ καιρό η ματαιότητα.

Φλερτάρατε με αυτό που λέγεται κατάθλιψη;

Όχι με αυτό που θα έλεγε κανείς διαγνωσμένη κατάθλιψη. Θέλω να είμαι προσεκτική με τις λέξεις. Αλλά με ένα βαρύ αίσθημα ματαιότητας, ναι. Εμένα η καραντίνα, ξέρετε, με βοήθησε πολύ. Επέτρεψα για πρώτη φορά στον εαυτό μου να βουλιάξει, να κλάψει ελεύθερα, να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες του χωρίς ρολόι, χωρίς ενοχή. 

Γιατί ήταν η μόνη περίοδος που δεν συναναστρεφόμουν κόσμο, γιατί δεν υπήρχε το κομμάτι της δουλειάς, των γυρισμάτων και έτσι κανείς δεν μπορούσε να δει την αδυναμία μου, την οποία θέλω πάντα να κρύβω.

Υπήρξε περίοδος που κρυβόσασταν από τους γύρω σας;

Για δυο χρόνια πήγαινα στα γυρίσματα του “Ρουκ Ζουκ” και είχα μάθει να μπαίνω κάπως στο ρελαντί. Ξυπνούσα δηλαδή με ένα βάρος και έλεγα μέσα μου: “Σου επιτρέπω να το νιώθεις μέχρι τις 12, που θα πας στο γύρισμα”. Ξεκινούσα παίζοντας κάτι σαν θέατρο, γιατί δεν ήθελα να καταλάβει κανείς πως είμαι. Και μπαίνοντας σε αυτή τη διαδικασία μετά πραγματικά χαλάρωνα. Γι’ αυτό είμαι ίσως τόσο δεμένη με το “Ρουκ Ζουκ”, γιατί την πραγματική μου ζωή την τύλιγε τότε η ματαιότητα.

Στην καραντίνα, λοιπόν, για πρώτη φορά διαλύθηκε ο χρόνος και επέτρεψα στον εαυτό μου να βγάλει τα συμπεράσματα του, να βρει τα λάθη του, τα καλά και τα στραβά του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
106
89
87
81
77
Media: Περισσότερα άρθρα
Όταν ο Σταύρος Φλώρος που ακρωτηριάστηκε φώναξε «Τηλέμαχος» μετά από νίκη σε αγώνισμα στο Survivor - Η ιστορία με τον 15χρονο που «χάθηκε» στην Καβάλα
Ο Σταύρος Φλώρος κατάγεται από την Μεσορόπη Καβάλας και συντοπίτης του ήταν ο 15χρονος Τηλέμαχος Τσιμιρίκας που σκοτώθηκε στην προσπάθειά του να σώσει τα αδέρφια του από το φλεγόμενο σπίτι τους
Σταύρος Φλώρος
Newsit logo
Newsit logo